Kayakiste retrouvé mort: aucun acte criminel

La GRC a indiqué, mardi, que son enquête avait permis de déterminer qu’aucun acte criminel n’était à l’origine de la mort d’un kayakiste retrouvé dans le sud de la province la semaine dernière.

Le 1er juin, peu avant 7h, la police a été informée de la découverte du corps d’un homme et d’un kayak, qui ont été repêchés par un bateau de l’entreprise Cooke Aquaculture, près de The Wolves, un groupe d’îles situées entre Blacks Harbour et Grand Manan.

Le corps a ensuite été remis à la police et au coroner, au quai de Blacks Harbour.

Le District de l’Ouest de la GRC a de plus confirmé l’identité du kayakiste. Il s’agit d’un homme âgé de 33 ans de la Floride, aux États-Unis.

L’enquête a permis d’établir que l’homme s’est noyé.