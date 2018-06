Le gouvernement privatise petit à petit le réseau de foyers de soins

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick dénonce ce qu’il qualifie être une stratégie pour la privatisation des soins de longue durée au Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, les foyers de soins sont gérés par des organismes à but non lucratif. Du moins, c’était le cas jusqu’en 2008 lorsque les premiers projets de Shannex ont été annoncés, à Riverview et à Fredericton.

Shannex est une entreprise privée en expansion au Nouveau-Brunswick. Les foyers de soins que l’entreprise néo-écossaise construit suivent un modèle d’affaires particulier qui comprend aussi des campus de retraite.

Il y a six foyers de soins privés dans la province, tous opérés par Shannex. Il en reste 62 qui sont à majorité à but non lucratif.

David Coon, le chef du Parti vert au Nouveau-Brunswick a tenté d’avoir les détails des ententes entre le gouvernement provincial et Shannex. Après une demande d’accès à l’information, le contrat a été rendu public, mais les parties nécessaires à l’entente ont été caviardées. Pour obtenir ces informations, M. Coon s’est rendu jusqu’en cour où il a été débouté par la juge Judy Clenndening.

«C’est impossible de bien comprendre parce qu’il n’y pas d’information. La vérificatrice générale a demandé pour un rapport sur le financement des foyers de soins privés, mais ça n’existe pas. J’ai cherché à obtenir l’information, mais à la fin la cour a décidé de garder cette information secrète», a indiqué M. Coon à l’Acadie Nouvelle.

En 2017, Shannex a obtenu un contrat pour remplacer deux foyers de soins à but non lucratif à Miramichi, le Miramichi Senior Citizens Home et le Mount St. Joseph Nursing Home. Une pétition s’opposant au projet de l’entreprise privée aurait été signée par 11 000 personnes, mais n’aurait jamais fait son chemin jusqu’à l’Assemblée législative.

«Clairement, le gouvernement a lancé une politique pour la privatisation des foyers de soins. C’est inacceptable pour le Parti vert. C’est inacceptable pour moi. Je suis très content du système actuel de foyers de soins à but non lucratif», a précisé M. Coon.

Les demandes d’entrevue auprès de la direction des foyers de Miramichi concernant cette affaire sont restées lettre morte.

«Ils ont jeté la serviette», croit le directeur général par intérim de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger.

L’association craint aussi la privatisation et le monopole qui pourrait s’en suivre.

«Ils ont commencé et ils vont avoir le monopole des foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire qu’ils vont pouvoir aussi gérer les coûts et les prix. On ne connaît pas la nature des contrats. On ne peut pas avoir accès», a avancé M. Bélanger.

La perte de gestion d’organisme communautaire, comme à Miramichi et potentiellement Shediac, inquiète aussi l’organisme de M. Bélanger.

«Ce gouvernement est en train d’enlever aux communautés et aux citoyens des éléments où il peuvent contribuer et apporter des changements dans leur communauté. C’est un gouvernement qui semble vouloir enlever toutes les responsabilités que les communautés ou les citoyens ont pour les mettre dans les mains du privé. Pour nous c’est un manque de confiance du gouvernement envers les citoyens.»

Le gouvernement se libère de toute responsabilité financière

Au ministère du Développement social on assure que le processus d’appel d’offres est ouvert à tous. Dans le cadre de l’appel d’offres, Fredericton privilégie une approche où l’opérateur du foyer de soins, privé ou public, est aussi responsable de la conception et de la construction.

«Avec les défis financiers auxquels nous sommes confrontés en tant que province et la demande croissante pour les établissements de soins de longue durée, cette approche libère la province de toute responsabilité financière, telle que la maintenance future. Le contrat garantit également des coûts pour les contribuables, car de nombreux projets publics peuvent dépasser le budget» a précisé par courriel une porte-parole du ministère.

Selon l’administration de la Villa Providence de Shediac, c’est impossible à faire pour un petit organisme à but non lucratif. Le foyer de soins de Shediac fait face à une situation similaire à Miramichi. Leurs installations sont vieillissantes et elles doivent être remplacées. Ils ont des plans pour le faire, mais ils craignent de perdre le processus d’appel d’offres qui vient d’être lancé par le gouvernement provincial.

Selon le directeur de l’établissement, Ronald Leblanc, ils sont désavantagés.

Pour M. Coon, il n’a rien de plus clair. Le processus favorise la privatisation.

«J’ai beaucoup d’inquiétude avec la nouvelle politique de Brian Gallant pour la privatisation de notre système de foyers de soins. C’est incroyable, c’est possible qu’on ait peut-être un système privé avec un monopole.»

Le Parti vert reconnaît qu’il y a des défis financiers au Nouveau-Brunswick, mais croit qu’il possible de les affronter tout en garder la gestion des foyers de soins dans la communauté.

«Il y a des défis, oui, mais il y a plusieurs solutions.»

Et, ces solutions selon l’association des aînés passent par l’implication communautaire et non la privatisation.

«Les solutions au vieillissement de la population c’est l’implication communautaire et citoyenne avec le secteur public. Nous ne pensons pas que le secteur privé a des solutions à apporter, sauf être là pour faire un profit. C’est sûr qu’une entreprise privée n’est pas là pour faire un déficit. Ce n’est pas un ministère du Développement social», a indiqué M. Bélanger.