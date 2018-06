Le site historique Otho Robichaud est en péril à Néguac

Le conseil municipal de Néguac a l’intention d’entamer une importante réflexion sur l’avenir du site historique Otho Robichaud. Certains bâtiments sont dans un état avancé de dégradation.

Des conseillers municipaux de Néguac ont visité le site à la fin mai pour prendre connaissance de la situation.

«On a constaté que la plupart des structures, même la maison comme telle, sont dans un état délabré», explique Georges Savoie, maire de Néguac.

Selon le site internet de Lieux patrimoniaux du Canada, le site d’Otho Robichaud comprend un terrain qui faisait partie de la propriété originale, acquise en 1781. Une maison qui appartenait à la famille Robichaud s’y trouve également.

D’autres édifices patrimoniaux ont été ajoutés par la suite, souligne Georges Savoie.

«Il y a une structure qui appartenait à un constructeur de bateaux de pêche.»

M. Savoie reconnaît qu’il ne sera peut-être pas possible de tout sauver. La municipalité a entamé des démarches avec le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture pour obtenir plus d’information.

«On n’a jamais eu de réflexion sérieuse en ce qui concerne le site. On veut aller chercher toute l’information pertinente. On veut savoir quelle sorte de protection qu’il y a sur le site. On pourra ensuite voir combien ça va nous coûter pour réparer et entretenir les structures. Il faudra possiblement faire des choix sur ce qu’on veut garder.»

Course contre la montre

Étant donné l’âge des édifices, la municipalité se trouve aussi dans une course contre la montre.

«C’est sûr que les bâtiments ont une valeur historique. L’idée du départ serait de pouvoir sauver ces édifices, mais il faut aussi voir combien d’argent qui est disponible et combien de temps qu’il nous reste avant qu’il n’est trop tard.»

Par exemple, la maison principale de la famille Robichaud est faite en planches de bois.

«Elles étaient peintes à la chaux, mais ça fait plusieurs années que de la chaux n’a pas été appliquée. Plusieurs des planches sont pourries. Il faudrait faire quelque chose cette année pour protéger la maison.»

Aucune décision majeure ne sera prise sans avoir consulté la population, assure M. Savoie.

«On veut savoir à quel point la population est prête à s’impliquer. Est-ce qu’il y a de l’intérêt? Je pense que oui.»

D’après le Dictionnaire biographique du Canada, Otho Robichaud était fermier, marchand, juge de la paix, officier de milice et fonctionnaire originaire de la région d’Annapolis Royal.

Bien que son père entretenait de bonnes relations avec les autorités britanniques d’Annapolis Royal, la famille Robichaud a tout de même été victime de la Déportation de 1755.

La famille a pu cependant choisir son lieu d’exil et elle s’est installée au Massachusetts. Après le début de la Révolution américaine en 1775, les Robichaud ont de nouveau pris la route vers le Québec. C’est là-bas où Otho Robichaud a probablement rencontré des Acadiens de la région de Miramichi et quelques années plus tard, soit le 28 mai 1781, il faisait l’acquisition d’une terre à Néguac.

Selon des documents du gouvernement du Nouveau-Brunswick, la maison qui se trouve actuellement sur le site aurait appartenu à son fils, Louis.

Otho Robichaud est décédé le 19 décembre 1824 à Néguac.