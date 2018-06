L’industrie du cannabis cherche des «moyens créatifs» pour se démarquer

Les titans de l’industrie de la marijuana se réuniront au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine pour notamment discuter de la façon de commercialiser le cannabis dans un marché légal concurrentiel.

Le Congrès mondial du cannabis accueillera 450 leaders de l’industrie à compter de dimanche soir à Saint-Jean.

Au sommet de l’ordre du jour figure le défi de l’image de marque: Santé Canada exige que les emballages de marijuana soient uniformes, sans images ni graphiques autres que le logo et un avertissement de santé.

«Nous devons trouver des moyens créatifs de commercialiser notre produit et de nous différencier tout en demeurant dans la réglementation», a déclaré Ray Gracewood, chef de l’exploitation d’Organigram, un producteur de cannabis médicinal de Moncton prêt à entrer sur le marché récréatif. .

M. Gracewood a déclaré que le marché doit être en mesure de développer des marques lorsque le cannabis récréatif deviendra légal au Canada plus tard cet été.

«Sans la possibilité de développer une marque ciblée pour les adultes responsables, cela permettrait à l’industrie d’être exposée au marché illicite où les marques existent et où il existe des emballages extraordinaires» il a dit.

Organigram a récemment annoncé un certain nombre de marques, y compris Trailer Park Buds, grâce à un partenariat avec les responsables de l’émission de télévision Trailer Park Boys. L’usine de Moncton a procédé à plusieurs agrandissements et compte maintenant plus de 260 employés.

M. Gracewood souligne que si les producteurs ne sont pas en mesure d’être compétitifs dans le cadre de la réglementation, les gens seront forcés de chercher des failles dans le système de vente légal – en se tournant par exemple vers le marché noir.

«Je ne pense pas que ce soit l’intention, mais il y a de bonnes chances que cela devienne le résultat final.»

Les stars du rock deviennent un différenciateur précoce.

En mars, Invictus MD, producteur autorisé de Vancouver, a nommé Gene Simmons, cofondateur de KISS, à titre d’«agent d’évangélisation en chef» et d’investisseur.

Simmons, qui soutient qu’il n’a jamais fumé de cannabis dans sa vie, a dit qu’il était «optimiste» sur le potentiel d’Invictus. Il a acheté 10 millions $ en actions dans l’entreprise.

Le légendaire groupe rock canadien The Tragically Hip, entre-temps, est un partenaire créatif et un actionnaire de Newstrike Resources Ltd., un producteur de marijuana de l’Ontario.

Derek Reidle, éditeur du magazine Civilized sur la culture du cannabis et coprésident de la conférence qui se déroulera à Moncton, a déclaré que l’événement sur invitation seulement est l’occasion de s’inspirer de l’expérience d’autres juridictions à travers le monde.

«On peut parler d’une marque ici au Canada, mais il y a des différences remarquables entre la façon dont les entreprises canadiennes et américaines doivent se comporter sur ces marchés. Ce n’est pas seulement dans le contexte canadien», a-t-il déclaré.

Le programme de la conférence comprend d’autres éléments tels que la conduite avec facultés affaiblies et les impacts imprévus de la légalisation.

M. Reidle a déclaré que les participants au congrès exploreront également les leçons apprises dans différentes juridictions aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais il a dit que tous les yeux sont tournés vers le Canada.

«Parce que le Canada se dirige d’abord vers un marché du loisir légal et devant la grande majorité des autres pays du monde, nous sommes vraiment considérés comme des leaders mondiaux. Le reste du monde s’intéresse à ce qui se passe ici au Canada», a-t-il déclaré.

Mais Reidle souligne qu’il y a beaucoup de leçons à apprendre et que l’industrie canadienne est encore très jeune.