Un conseiller suggère la création d’un circuit cyclable dans les rues de Campbellton

Un conseiller de la Ville de Campbellton propose d’intégrer des voies réservées aux vélos à certaines rues de sorte à créer un circuit urbain de pistes cyclables.

Le trajet suggéré incorporerait les rues Arran et Dover ainsi que les rues qui permettraient leurs connexions, ce qui donnerait une boucle d’environ 10 km. Ces rues – les deux plus larges de la municipalité – sont deux artères importantes.

«On y retrouve plusieurs écoles, des terrains de tennis, de baseball et de soccer. Elles sont donc très fréquentées par les jeunes, de là l’idée de les rendre plus accessibles», explique le conseiller Frédéric Daigle.

Certes, il est propriétaire d’un commerce de ventes et réparations de vélos. Mais son intérêt, assure-t-il, n’est en rien pécuniaire, mais bien sécuritaire.

Selon lui, plusieurs personnes hésiteraient en effet à faire du vélo en ville en raison de l’absence de zones désignées à cette fin dans les rues.

Encore à l’étape embryonnaire, le projet de M. Daigle reçoit déjà des appuis.

Lyne Lagacy se sert régulièrement de son vélo en ville. En mai 2017, elle roulait près de l’intersection des rues Sister Green et Dover lorsqu’elle a été heurtée par une automobiliste.

«Je suis entré en collision avec sa porte côté conducteur. J’ai perdu le souffle et suis tombée. La conductrice, elle, ne s’est rendu compte de rien, elle ne s’est jamais arrêtée. J’ai été chanceuse de ne pas avoir été blessée plus grièvement», raconte-t-elle.

Mme Lagacy s’en est tiré avec quelques ecchymoses et, surtout, une bonne frousse. Après la médiatisation de l’accident, la conductrice fautive s’est finalement livrée à la police.

L’incident n’aura pas eu d’impact sur sa saison de vélo. Cela dit, elle avoue avoir été plus craintive cette année lorsqu’est venu le temps de remonter en selle.

L’accident aurait-il pu être évité avec la présence d’une piste cyclable? Possiblement, croit Mme Lagacy qui estime par ailleurs que ce qui importe avant tout, c’est le respect des cyclistes, une éducation qui tarde à s’imprégner dans les moeurs de conduites des automobilistes.

«On partage la route avec les automobiles, on a des droits également. Mais tous ne sont pas conscients de cela, et on doit trouver une façon d’éduquer les gens, de les sensibiliser à être plus vigilant», dit-elle.

Qu’à cela ne tienne, elle appuie inconditionnellement le projet de création d’une piste cyclable bien balisée dans la ville.

«C’est une excellente idée, un bon début. Ça contribuerait certainement à faire en sorte que nous, cyclistes, puissions nous sentir un peu plus en sécurité en ville», exprime-t-elle.

«Attrait non négligeable»

Le conseiller croit que la municipalité est mûre pour un tel circuit cyclable.

«De plus en plus d’individus font le choix de se déplacer en vélo. C’est environnemental en plus d’être bénéfique pour la santé. On retrouve davantage de ce genre d’infrastructures dans les municipalités. C’est un attrait non négligeable», dit-il, citant au passage sa voisine de Bathurst qui possède des voies réservées aux cyclistes. Il note également que le coût d’implantation serait négligeable.

M. Daigle concentre pour le moment sa suggestion sur un secteur bien précis de Campbellton. Il n’inclut pas les deux rues principales du centre-ville (Roseberry et Water), celles-ci étant moins larges en plus de compliquer sérieusement le stationnement. Toutefois il estime que le potentiel existe pour inclure d’autres parties de la ville, comme le secteur riverain.

«On a un parc pour véhicules récréatifs au coeur de la ville. Les campeurs qui y viennent transportent souvent avec eux des vélos pour aller visiter. Certains planifient même leur séjour en fonction de cette capacité de se déplacer à vélo. Il y a donc un potentiel touristique qui se rattache à tout cela», dit-il.

Pour le conseiller, ce projet n’a de limite que celles qu’on veut bien lui imposer. Personnellement, il croit réaliste d’étendre le circuit cyclable jusqu’aux communautés voisines d’Atholville et même de Tide Head.

La suggestion du conseiller a été discutée rapidement par le conseil qui compte approfondir la question en comité de finances.