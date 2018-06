Des jeunes de la région Chaleur honorés

Une quinzaine de jeunes des écoles francophones et anglophones de la région Chaleur ont été honorés dans le cadre des prix Virages vers la réussite, mardi soir, à Bathurst.

Cette soirée a pour objectif de récompenser les jeunes qui se sont démarqués par leur persévérance et leurs accomplissements dans leurs écoles respectives, indique Mélanie Frigault, du Centre des jeunes de Bathurst, qui a organisé la soirée.

«Les jeunes sont au coeur de notre organisation et c’est important de célébrer leurs efforts. On croit beaucoup à nos jeunes et on doit les aider en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour réussir.»

Les prix Virages vers la réussite reconnaissent les jeunes des écoles primaires et secondaires. Selon Mme Frigault, chaque école choisit son récipiendaire en suivant des critères établis.

«Les écoles connaissent les parcours et les défis de leurs élèves. C’est un privilège de travailler avec les jeunes et de voir des histoires de succès.»

Jonathan Bérubé, élève de la 8e année à l’école Place-des-Jeunes, est un des récipiendaires. Le jeune Bérubé dit avoir eu beaucoup d’aides de la part des enseignants de son école pour résoudre ses défis.

«Je suis fier d’être parmi les récipiendaires des prix Virages vers la réussite. Cela ne fait qu’accroître mon estime de soi. Je dis merci à toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser cet accomplissement.»

Pour Mark Couture, de la 12e année à l’École secondaire Népisiguit, c’est formidable d’avoir des ressources pour accompagner les élèves qui ont de la difficulté. Après son secondaire, Mark Couture aimerait poursuivre ses études au niveau postsecondaire à Bathurst ou à Dieppe.