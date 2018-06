Dieppe met le paquet pour convaincre ses citoyens d’adopter le transport en commun

La Ville de Dieppe envisage d’offrir un service de transport en commun gratuit à ses citoyens. Entre temps, la municipalité bonifie le service déjà offert.

Une des faiblesses de Dieppe, démontrée par un sondage de la Chambre de commerce du Grand Moncton, est le transport en commun. Le conseil municipal compte améliorer la situation.

Dès le 15 juillet, les autobus doubleront le nombre de voyages dans la cité acadienne. Alors que la majorité des circuits sont offerts chaque heure, en semaine, l’ensemble des trajets seront effectués toutes les 30 minutes à compter du mois prochain.

«Ce qui va arriver à Dieppe, c’est que nous allons avoir du service toutes les 30 minutes sur tous nos trajets en semaine. C’est quand même substantiel comme amélioration parce qu’actuellement nous avons du service aux 30 minutes sur un seul trajet (le 94) et sur deux autres aux heures de pointe», explique Luc Richard, responsable des transports en commun à Dieppe.

Le nombre d’heures de service passera de 12 399 heures par année à 14 599 heures.

La municipalité ne compte pas s’arrêter là. Le but est d’offrir des trajets chaque 15 minutes et aussi d’améliorer le service en fin de semaine. Ultimement, le conseil municipal compte même offrir le service gratuitement à ses citoyens.

«Je sens qu’il y a un mouvement autour de la table du conseil, au cours des trois dernières années, de peut-être même considérer l’autobus gratuit pour les gens de Dieppe», a avancé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

Il faut être «audacieux» pour inciter les gens à adopter d’autre mode de transport et ainsi réduire les bouchons de circulation et faire du bien à l’environnement. Le but pour M. Lapierre est d’influencer le reste de la région métropolitaine du Grand Moncton à faire de même.

«On dit toujours que pour vivre à Dieppe, tu as besoin de deux autos. Non. Je pense qu’il faut vraiment changer la note et réduire notre empreinte de carbone si on veut être sérieux et mettre de la pression sur le système pour le reste de la région», a-t-il confié.

«C’est le genre de discussions qu’on aura autour de la table dans les prochains mois alors que préparons le prochain budget», a ajouté M. Lapierre.

Le service de transport en commun offert à Dieppe par Codiac Transpo génère des revenus de près de 300 000$ par année et c’est en augmentation. Ces gains servent à payer la facture du service. Selon le maire cela représente moins d’une cent sur le taux d’imposition. Ce serait aussi moins dispendieux d’offre un service sans frais aux usagers que de construire de nouvelles routes.

«Si la communauté continue à grandir, ça aura un impact sur la congestion routière et le nombre d’autos si on n’a pas de mode de transport alternatif. Mieux vaut prévenir que guérir. Construire ou élargir une route coûte beaucoup plus cher que d’offrir des moyens alternatifs de transport pour que les gens puissent avoir une voiture plutôt que deux voitures à la maison», a indiqué M. Richard.

À Moncton, on améliore le service et la fréquence à laquelle il est offert, mais on n’envisage pas à l’offrir gratuitement. Il faut dire qu’à Dieppe il y trois trajets et à Moncton, il y en a 16 sans compter ceux de Riverview.

«Ici, ce serait très difficile et très dispendieux de penser à offrir un service gratuit. Très peu de municipalités le font au Canada. Ce serait très dispendieux. Ça reste quand même un moyen de transport, si on le compare à l’achat d’un véhicule, l’essence, les assurances et le stationnement, c’est certainement un moyen de transport plus économique», a expliqué Isabelle LeBlanc

Moncton a aussi récemment renouvelé sa flotte d’autobus. Un trajet coûte 2,50$.

L’exemple de Sainte-Julie

Dans sa réflexion sur la possibilité d’offrir le service de transport en commun gratuitement à ses citoyens, Dieppe s’inspire de ce qu’a fait une municipalité au Québec, Sainte-Julie.

La municipalité d’environ 30 000 habitants situés près de Montréal offre à ses citoyens, depuis 2014, un service d’autobus gratuit. Dès lors, son utilisation a explosé et il y a moins de véhicules sur les routes.

En 2014, les autobus de la ville effectuaient 186 000 voyages par années. En 2017, 343 000 voyages ont été exécutés.

«C’est une augmentation de 84% pour les circuits internes et on a augmenté de 40% pour les gens qui l’utilisent afin d’aller au stationnement incitatif pour se rendre à l’extérieur de la ville. On a donc augmenté l’utilisation aux deux endroits, à l’interne et comme navette pour se rendre au stationnement incitatif», indique avec enthousiasme la mairesse de l’endroit, Suzanne Roy.

La gratuité seule n’a pas apporté ces résultats. Des campagnes de promotion ont été réalisées et le service a été amélioré. On a montré aux aînés comment l’utiliser et on a créé des itinéraires efficients vers les lieux d’éducation des adolescents, écoles secondaires et collèges.

«Au niveau social, c’est peut-être la plus grande surprise, des adolescents ont découvert que l’utilisation du transport collectif pouvait équivaloir à l’autonomie, alors pas obligés d’attendre après maman et papa taxi», a précisé Mme Roy.

Sainte-Julie est une municipalité de banlieue. Les jeunes apprennent normalement à conduire à 16 ou 17 ans. Aujourd’hui, certains n’ont même pas leur permis de conduire.

«Ils utilisent le transport collectif. Dans plusieurs cas, ils ne sont même pas allés chercher leur permis de conduire parce que l’autonomie passe par le transport collectif. On a même dû doubler les circuits sur le chemin de l’école secondaire.»

Au final, Saint-Julie a maintenant moins de congestion et laisse une moins grande empreinte de carbone.