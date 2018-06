EXCLUSIF – Frédérick Dion quitte l’AFMNB

L’Association francophone des municipalités du N.-B. perd son directeur général. L’Acadie Nouvelle a appris que Frédérick Dion sera bientôt nommé directeur général du Village de Petit-Rocher.

Selon ce que nous avons appris, la Municipalité a arrêté son choix sur Frédérick Dion afin de combler ce poste vacant depuis janvier. La nomination doit être faite officiellement lundi prochain lors d’une réunion extraordinaire.

En entrevue téléphonique, le principal intéressé confirme que c’est bel et bien le cas.

«Je dois signer incessamment une lettre d’embauche. Et le conseil prévoit adopter la résolution de cette embauche-là lundi soir prochain.»

Frédérick Dion explique que plusieurs raisons l’ont poussé à présenter sa candidature pour ce poste à la Municipalité de Petit-Rocher. La principale est qu’il veut «ralentir le rythme un peu» pour se rapprocher de sa famille, dit-il.

«J’ai deux jeunes enfants, j’ai deux filles de presque 11 ans et 7 ans. Je réalise que j’ai manqué beaucoup de moments dans les dernières années parce que mon travail me demande beaucoup de temps, me demande beaucoup de déplacements.»

Il précise cependant que la décision de quitter son emploi à l’AFMNB a été «extrêmement difficile» à prendre. «J’adore encore mon travail. Ce n’est pas une question de désintérêt ou quoi que ce soit. C’est loin d’être ça. J’adore les gens avec qui je travaille, mon conseil d’administration, les membres, le réseau municipal en général. J’adore les dossiers.»

Nous avons contacté le président de l’AFMNB et maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, pour recueillir ses commentaires sur ce changement de garde. Il n’a pas immédiatement donné suite à nos demandes d’entrevue.

Le maire adjoint de Petit-Rocher, Réjean Guitard, n’a pas souhaité confirmer ou commenter la nouvelle. «On verra qui a on choisi lundi soir. Je ne peux pas t’en dire plus avant lundi soir», a-t-il dit lors d’un court entretien téléphonique.

Frédérick Dion en bref

Frédérick Dion a été nommé directeur général de l’AFMNB en 2011 dans la foulée du départ de Lise Ouellette. Le siège social de cet organisme regroupant 50 communautés de la province se trouve à Petit-Rocher.

Depuis, il en mène large dans la société civile acadienne et est régulièrement appelé à commenter divers dossiers dans les médias. Il est un abonné du palmarès des 30 francophones les plus influents au Nouveau-Brunswick, dressé chaque année par l’Acadie Nouvelle.

