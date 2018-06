Une autre démission au conseil municipal de Tracadie

Norma McGraw, conseillère à la Municipalité régionale de Tracadie, annonce sa démission. La représentante du quartier 2, qui comprend les secteurs de Gauvreau-Petit-Tracadie et Pont-Landry, a fait part de ses intentions Facebook.

«J’ai été heureuse et honorée de vous représenter tant au niveau de mon quartier que de la grande région de Tracadie. Je suis désolé de vous laisser à mi-mandat, mais je préfère tirer ma révérence en ce moment et me diriger dans une sphère qui m’apportera plus de positif dans ma vie.»

L’Acadie Nouvelle a contacté Mme McGraw pour en savoir plus sur les raisons qui ont motivé sa décision, mais elle ne souhaitait pas émettre plus de commentaires à ce sujet.

Mme McGraw a été élue au conseil de Tracadie et au conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité en 2016. Elle compte demeurer membre du conseil du Réseau Vitalité, a-t-elle confirmé.

Son retrait du conseil survient quelques semaines après le départ de Denis McLaughlin, conseiller du quartier 7, qui a démissionné en raison des conflits perpétuels au sein du conseil municipal.

Collette Thomas, conseillère municipale de 1998 à 2001, a déjà signalé son intention de présenter sa candidature pour combler le siège laissé vacant par M. McLaughlin.

Un fossé s’est creusé au cours des derniers mois entre les membres du conseil municipal de Tracadie. Bien que leur opposition ne soit pas toujours systématique, le premier groupe est composé de six conseillers qui a tendance à voter contre les propositions correspondant à la vision globale du maire Denis Losier.

Avant son départ, Denis McLaughlin faisait partie de ce bloc.

Un deuxième groupe a plutôt tendance appuyer le maire Losier. Mme McGraw était de ce nombre.

Le conseil municipal compte dix sièges ainsi que celui du maire. Depuis la démission de M. McLaughlin et de Mme McGraw, il ne reste que huit conseillers autour de la table et le maire. Une élection partielle est prévue en novembre.

En début de semaine, Émilio St-Coeur, chef du Service d’incendie de Tracadie, a aussi tiré sa révérence.

Il avait été nommé chef des pompiers en janvier 2018 après le congédiement de Denis Savoie.

M. St-Coeur a confirmé que son départ était en lien avec des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion plénière du conseil municipal.

Immense regret

Dans une déclaration envoyée à l’Acadie Nouvelle, le maire Denis Losier dit que c’est avec un immense regret qu’il a pris connaissance de la démission de la conseillère McGraw.

À ses yeux, le conseil a perdu une personne «engagée, perfectionniste, passionnée, déterminée et sans aucun doute, très loyale envers ses proches.»

«C’est certainement une lourde perte pour la municipalité et pour son quartier. La population en général doit reconnaître que c’est une tâche extrêmement difficile de faire de la politique municipale. Les gens sont très exigeants et la critique est parfois virulente envers nous. Les deux dernières années ont été très éprouvantes pour tous les membres du conseil, pour nos familles et pour nos proches. Nous sommes tous des humains avec des sentiments comme les autres et souvent toute cette tension médiatique, cette pression autour de nous, est lourdement difficile à endurer.»