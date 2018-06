Colère et impuissance

Pas un jour ne se passe sans que Jessy et Cindy Duguay pensent à leur père Georges Larocque, mort brutalement en juillet 2017. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le mois prochain, cela fera un an que Georges Larocque est mort dans l’accident de voiture survenu à Dugas Office, près de Bertrand dans la Péninsule acadienne, sur la route 11. Il avait 72 ans. Depuis, ses enfants Jessy et Cindy Duguay n’oublient pas. Ils réclament justice.

«Mon père n’est pas mort. Il a été tué», lâche soudain Jessy Duguay.

Dans le ton de sa voix transparaissent toute la rage et la rancœur qui l’animent. À ses côtés, sa sœur Cindy se montre plus calme et posée, mais son discours révèle une fêlure intérieure semblable à ces blessures qui ne cicatrisent pas.

«Il y a eu plusieurs vies brisées dans cet accident.»

Tous les deux sont assis à la table de la salle à manger d’une maison à Tracadie, dans le quartier de Gauvreau. Sur une étagère de la cuisine ont été posées deux photos encadrées. Elles représentent le même homme.

Sur l’une, il est en tenue d’officier – elle a été prise pendant son service militaire. L’autre semble plus récente. Les cheveux sont gris et le sourire, éclatant. Chez Jessy Duguay, le souvenir de Georges Larocque ne s’incarne pas seulement dans les objets du quotidien. Il hante aussi les esprits.

Ce 8 juillet 2017 vers 20h, le septuagénaire roulait depuis Maisonnette en direction de Bois-Blanc, peu avant Saint-Isidore. Sa compagne de 58 ans était avec lui.

«Ils étaient ensemble depuis 18 ans. Ils allaient à la danse», raconte Cindy.

Lieu de la collision mortelle survenue le 8 juillet 2017, près du village de Bertrand. Le jeune conducteur avait choisi de ne pas porter assistance aux victimes et de prendre la fuite. – Archives

Elle et son frère sont certains qu’il n’a commis aucune imprudence.

«Mon père était extrêmement prudent sur la route. C’en était parfois excessif. Son frère a été fauché par un chauffard alors qu’il se promenait à vélo et mon grand-père a perdu la vie dans un accident de voiture. Il en restait très marqué», explique-t-elle.

Pour une raison indéterminée, un véhicule avec à son bord trois jeunes de 17 et 19 ans a percuté l’auto du couple par l’arrière. Sous l’effet du choc, Georges Larocque a perdu le contrôle et a embouti une troisième voiture qui circulait en sens inverse.

Elle transportait deux parents et leur fillette. Georges Larocque et sa conjointe n’ont pas survécu; le père et l’enfant du troisième véhicule ont été grièvement blessés. Indemnes, les trois jeunes ne se sont pas arrêtés.

Dans les heures qui ont suivi le drame, les policiers ont retrouvé leur engin abandonné du côté de Petit-Paquetville. Il avait été incendié. Ce délit de fuite leur vaut de faire face à plusieurs chefs d’accusation devant la cour provinciale de Caraquet. Le frère et la sœur Duguay sont révulsés.

«Ça me dégoûte. S’ils sont partis et qu’ils ont brûlé la voiture, c’est qu’ils avaient des choses à cacher», accuse Jessy.

«Je peux comprendre qu’ils aient paniqué. Mais qu’ils ne soient pas revenus sur les lieux, pris de remords, ça me dépasse. C’est un manque de respect envers ceux qui ont péri et qui ont été blessés dans cet accident», s’indigne Cindy.

Ils s’attendaient à ce que l’enquête de la GRC explique pourquoi le jeune conducteur a heurté le véhicule de leur père. Les questions sans réponse les rongent. Ils s’interrogent.

«On a entendu beaucoup de rumeurs après l’accident. Des gens savent-ils des choses et ont-ils peur de parler? Ne pas parler, c’est laisser faire. Ça ouvre la porte aux crimes impunis. C’est notre devoir de citoyen de dénoncer les injustices», considère Cindy Duguay.

Ils espèrent maintenant que la procédure judiciaire, qui est en cours, leur apporte les clarifications dont ils ont besoin pour tourner la page.

«Notre père était un modèle, assure Jessy. Il ne méritait pas de partir comme ça.»

Aucun plaidoyer

Les trois jeunes impliqués dans l’accident mortel de juillet 2017, près de Bertrand, comparaissent au tribunal de Caraquet depuis fin avril. Pour l’heure, les ajournements se succèdent dans ce dossier. De quoi frustrer les enfants d’une des victimes de l’accident.

«On savait que ça prendrait du temps, mais pas à ce point. Ça va faire un an et aucun plaidoyer n’a été enregistré», se plaint Cindy Duguay.

Elle assiste à chaque audience au cours de laquelle l’accident est évoqué – son frère Jessy n’en est pas capable. Quand elle voit les mis en cause en cour provinciale, elle juge leur attitude désinvolte.

«Je n’ai pas le sentiment qu’ils prennent ça au sérieux. Il y a eu deux morts et deux blessés graves dans cette collision. Le réalisent-ils?»

Le jeune conducteur et ses deux passagers doivent à nouveau se présenter au tribunal fin juin et en juillet.