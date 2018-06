Des chocs de générations tout ce qu’il y a de plus normal

Depuis toujours, les nouvelles générations ont été prêtes à remettre en question le legs de celles qui l’ont précédée. Depuis quelques années, Vanessa Haché, une entrepreneure âgée de 32 ans, s’intéresse particulièrement aux rapports entre les baby-boomers et les millénariaux en milieu de travail.

Son nouveau livre, Une Y parmi les baby-boomers, vient de paraître aux Éditions de la Francophonie.

Au cours de la dernière décennie, les préjugés négatifs ont abondé sur les millénariaux, ou la génération «Y», soit ceux qui sont nés entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Par exemple, on leur reproche d’être narcissiques, paresseux et peu loyaux envers leurs employeurs.

Vanessa Haché, auteure et consultante de Tracadie, invite les gens à reconsidérer leur position. La jeune femme de Tracadie considère que sa génération est plutôt à la recherche de flexibilité et d’un meilleur équilibre vie-travail.

«Nos parents, les baby-boomers, ont fait des grosses carrières et nous, les Y, en avons été un peu victimes durant notre enfance. Quand on arrivait à la maison, on faisait nos devoirs seuls parce que les parents arrivaient tard et ainsi de suite. On dirait qu’on a tiré une leçon de tout ça. On s’est dit qu’on n’a pas nécessairement envie de se tuer à l’ouvrage. L’équilibre vie-travail devient de plus en plus important», dit-elle.

Vanessa Haché ne se le cache pas. Elle se voit comme étant une Y «pure-laine». Après avoir travaillé pendant une année comme agente de développement économique en Nouvelle-Écosse, elle a décidé de fonder sa propre firme de consultation à l’âge de 23 ans.

«Je ne me voyais pas être encadré dans une entreprise avec une structure rigide. Je me suis créé un emploi qui me permettrait de vivre mes valeurs d’Y au maximum.»

Elle reconnaît d’ailleurs que son jeune âge lui a souvent joué de mauvais tours, surtout en début de carrière.

«J’avais 23 ans quand j’ai commencé. Il fallait d’abord convaincre les clients de me faire confiance. J’ai été chanceuse, parce que du coup que j’avais quelques clients, ils ont commencé à parler de moi en bien. Ça m’a permis d’avoir d’autres contrats.»

«On s’étonnait souvent de voir une consultante arrivée avec un visage de jeune. Je me suis fait poser beaucoup de questions. Ça m’a amené à regarder comment les jeunes font pour intégrer le marché de travail et les organismes.»

Avec le temps, elle a commencé à examiner la question en profondeur et à lire de nombreux ouvrages sur les différences générationnelles en milieu de travail.

«Je me suis dit que ça ferait un bon sujet d’atelier et ç’a comme explosé. C’est devenu mon atelier le plus populaire. Il y a eu beaucoup de discussions intéressantes.»

Maintenant que les plus âgés de la génération Y approchent la quarantaine, le regard commence à se tourner vers la prochaine génération, les Z, nés au début des années 2000.

Vanessa Haché a déjà hâte de voir comment les Z marqueront la culture et les milieux de travail.

«On sait qu’ils sont extrêmement différents des Y. Ils sont nés avec les tablettes et ils utilisent plein de nouveaux médias sociaux qui n’existaient pas quand les Y étaient jeunes, mais une génération n’étant pas meilleure qu’une autre, je suis persuadée qu’ils auront quelque chose de bien à offrir.»