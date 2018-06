Donald Arseneault: une dernière tournée avant d’être remplacé

Il n’allait pas manquer l’occasion de féliciter celui ou celle qui chaussera dorénavant ses souliers.

L’ancien député-ministre libéral Donald Arseneault a fait le voyage d’Ottawa expressément afin d’assister au choix de son successeur dans la circonscription de Campbellton-Dalhousie.

Cela fait quinze ans que la fonction est occupée par l’ancien député. Il a remis sa démission l’automne dernier après avoir accepté un poste au sein du Syndicat des métiers de la construction à Ottawa. Il va de soi que la suite des choses pique sa curiosité, surtout qu’une lutte à trois est déjà confirmée.

Son ancien directeur de campagne – l’ancien député fédéral Guy Arseneault – a annoncé son intention de briguer le poste, tout comme le maire de Dalhousie Normand Pelletier et la mairesse de Campbellton Stéphanie Anglehart-Paulin.

«Quinze ans en politique, ce n’est pas rien. Je trouvais important d’être ici, avec les gens de ma circonscription qui m’ont appuyé pendant aussi longtemps, pour leur dire merci, mais aussi pour passer en quelque sorte le flambeau», a confié M. Arseneault en entrevue.

Même s’il a quitté dans une certaine controverse, voire même un peu en froid avec certains éléments du parti, il dit avoir toujours à cœur la région et souhaite la réélection d’un candidat libéral pour celle-ci.

«Le fait qu’il y ait trois personnes intéressées est quelque chose de très positif. Ça démontre qu’il y a un bel intérêt pour prendre ma relève. Et je vais tout faire en mon pouvoir pour aider la ou le futur candidat choisi à se faire élire aux prochaines élections», promet-il.

Le congrès d’investiture aura lieu samedi midi au sous-sol de l’église d’Eel River Dundee.

Une dernière tournée

L’ancien porte-couleurs libéral est arrivé dans la région la veille de la sélection de son successeur. Il en a profité pour faire une rapide visite des projets qu’il a aidé à mettre en branle alors qu’il était en poste, mais qui ne se sont concrétisés qu’après son départ.

«Quand tu as mis autant de temps, de travail et d’énergie sur des projets, ça fait du bien de voir ce qu’ils deviennent», exprime M. Arseneault.

Parmi ceux-ci, la nouvelle école primaire régionale Le Galion des Appalaches qu’il n’a jamais visitée depuis la fin des travaux.

«Je tenais à y faire escale, car c’est un projet qui me tenait particulièrement à cœur», indique-t-il, soulignant au passage les deux projets similaires auxquels il a contribué, soit la Mosaïque du Nord dans le Restigouche-Est et la future école anglophone du Restigouche-Centre.

«On a réussi un véritable tour de force en tant que communauté dans le dossier de l’éducation. On a pris la décision difficile de dire au revoir à d’anciennes écoles que l’on appréciait afin d’en mettre d’autres – plus modernes et adéquates – sur pieds et dans l’intérêt des élèves. C’est une de mes grandes fiertés d’avoir pu contribuer à cela», indique-t-il.

Son parcours l’a aussi mené au Parc provincial Sugarloaf où des canons à neige ont été mis en fonction en décembre et où l’on est en train de compléter l’installation d’un tout nouveau télésiège quadruple, deux projets sur lesquels il a planché pendant de nombreuses années.

Et puis il y a le projet de construction du Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes, un projet de plusieurs millions de dollars qui date déjà de quelques années, mais dont les travaux viennent à peine de débuter.

«On m’indique que les contrats ont été signés en décembre avec les entrepreneurs qui attendaient la fonte des neiges pour commencer. Je n’ai jamais douté qu’il irait de l’avant, car notre gouvernement était derrière le projet à 100%, mais ça demeure un soulagement de voir de la construction», souligne M. Arseneault.

Il faut dire que l’annonce du choix de Campbellton pour établir ce centre spécialisé avait fait l’objet de contestation dans le sud de la province, certains intervenants jugeant qu’il serait préférable de l’installer à cet endroit.

«Mais on a maintenu notre position et c’est le bon choix, car on a développé une expertise en santé mentale au Restigouche. La région méritait – et mérite toujours – cet établissement», croit encore profondément M. Arseneault.