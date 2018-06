Exclusif – Langues officielles: la commissaire veut intervenir dans la cause des travailleurs paramédicaux

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick demande le statut d’intervenante dans l’affaire judiciaire qui oppose les travailleurs paramédicaux à leur employeur au sujet des obligations linguistiques d’Ambulance NB.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déposé récemment une demande de révision judiciaire concernant la décision d’un arbitre en relation de travail sur les exigences de l’agence en matière de bilinguisme.

En avril, l’arbitre John P. McEvoy a donné raison au syndicat des travailleurs paramédicaux en déterminant qu’Ambulance NB n’avait pas à offrir «immédiatement» à ces clients un service de qualité égale dans les deux langues officielles.

Pour cette raison, l’agence ne peut pas faire passer les compétences linguistiques avant l’ancienneté dans son processus d’embauche, selon Me McEvoy.

Dans les documents déposés devant le tribunal et dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick affirme que cette décision est «déraisonnable et manque de justification, de transparence et de clarté.»

Fredericton demande à la Cour du Banc de la Reine d’annuler la décision arbitrale.

La commissaire aux langues officielles, Katherine d’Entremont, a déposé une motion, jeudi, afin de pouvoir intervenir dans cette affaire.

«Le droit des citoyens d’être servis par un travailleur paramédical qui parle leur langue officielle est en jeu», avance Mme d’Entremont dans son affidavit.

La commissaire souhaite défendre «les intérêts et les droits linguistiques des citoyens du Nouveau-Brunswick qui, autrement, n’auraient pas de voix dans cette instance.»

Mme d’Entremont est représentée dans cette affaire par l’avocat expert en droit linguistique Michel Doucet.

Selon la province, la décision de l’arbitre va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles.

Dans sa décision, John McEvoy ordonne à l’agence de réviser à la baisse ses besoins en main-d’oeuvre bilingue en fonction du nombre de francophones et d’anglophones dans chaque région.

Pourtant, les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick s’appliquent à l’ensemble du territoire, peu importe le nombre, rappelle Fredericton.

Dans sa demande, la province prétend aussi que John McEvoy a «ignoré» ou n’a «accordé aucun poids» à une ordonnance de la cour sur les obligations linguistiques d’Ambulance NB.

Cette ordonnance avait été obtenue l’an dernier par deux citoyens de Dieppe, Murielle Sonier et son frère Danny, chez qui deux travailleurs paramédicaux unilingues anglophones s’étaient présentés à la suite d’un appel au 911.

L’ordonnance de la Cour du Banc de la Reine oblige l’agence à mettre en oeuvre des «mesures concrètes» pour respecter ses obligations linguistiques.

Murielle Sonier demande aussi le statut d’intervenante dans cette révision judiciaire.

Les conclusions de l’arbitre «sont incompatibles avec l’ordonnance» de la cour et ont «ainsi pour conséquence de brimer mes droits et ceux de mon frère», peut-on lire dans l’affidavit de Mme Sonier.

Murielle Sonier est aussi représentée par Me Doucet.

L’affaire devait être entendue au Palais de justice de Fredericton, le 24 août. L’audience a cependant été reportée à une date indéterminée faute d’un juge bilingue pour entendre les arguments des partis.

C’est probablement le successeur de Katherine d’Entremont qui devra porter le flambeau dans cette affaire au nom du commissariat aux langues officielles puisque la commissaire quittera ses fonctions le 22 juillet.

Le premier ministre Brian Gallant n’a pas encore annoncé qui occupera le poste de commissaire par intérim entre le départ de Mme d’Entremont et le retour des députés à l’Assemblée législative après les élections du 24 septembre.

La commissaire aux langues officielles est nommée par le cabinet sur recommandation de l’Assemblée législative.

La section locale 4848 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les travailleurs paramédicaux, n’a pas répondu à l’avis de requête en révision judiciaire de la province.

Les propos de Blaine Higgs inquiètent

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) s’inquiète d’une prise de position du chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs a récemment confié à Radio-Canada qu’il comptait faire passer les qualifications professionnelles avant les compétences linguistiques lors des embauches dans la fonction publique si son parti remporte les élections le 24 septembre.

Selon la SANB, M. Higgs tente de «rallier derrière lui un segment de la population qui souhaiterait l’abolition du bilinguisme officiel.»

«En 2018, il est inadmissible que le chef d’un parti politique au Nouveau-Brunswick tienne des propos ouvertement contre le bilinguisme», a déclaré Joey Couturier, président par intérim de la SANB.

«Par ses propos, M. Higgs cherche à attiser des tensions linguistiques sous-jacentes pour son propre gain politique. J’exhorte les réels progressistes de la province à dénoncer les propos de M. Higgs.»

M. Couturier accuse également le premier ministre Brian Gallant de faire preuve d’une «approbation tacite» des propos de Blaine Higgs en ne les condamnant pas publiquement.