Exclusif – Présidence de la SANB: un deuxième candidat saute dans l’arène

À une semaine de l’assemblée générale annuelle de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, un deuxième candidat entre dans la course à la présidence. René Ephestion est désormais sur les blocs de départ.

Originaire de France et établi à Dieppe depuis 2015, ce professionnel des ressources humaines âgé de 38 ans s’est déjà taillé une place de choix dans la société civile néo-brunswickoise.

René Ephestion est entre autres le président du conseil d’administration du CAFi (le centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones du Grand Moncton) et le vice-président de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il explique que son désir de devenir le prochain président de la SANB s’inscrit dans la continuité de son engagement pour la francophonie au Nouveau-Brunswick.

L’éducation et la petite enfance sont les dossiers prioritaires à ses yeux. Le dossier de l’examen d’entrée à la profession infirmière au Nouveau-Brunswick – qui défavorise les francophones selon la commissaire aux langues officielles – l’a beaucoup frustré dernièrement, dit-il.

«J’ai trouvé ça vraiment aberrant et j’ai trouvé ça vraiment rafraîchissant de voir que la SANB et la FÉÉCUM se sont alliées pour dire “non, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase” (en intentant une poursuite contre l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick)»

Il trouve «inadmissible» que des étudiants «qui ont eu leur diplôme, qui ont travaillé dur, qui ont payé quatre années, qui se sont endettés, puissent arriver pour passer un examen de formalité, n’aient pas les mêmes chances que la communauté anglophone.»

René Ephestion croit pouvoir contribuer au développement de l’Acadie du Nouveau-Brunswick en brassant des idées en osant poser des questions et d’en débattre sereinement. Il croit que le fait qu’il est un nouvel arrivant et qu’il a une perspective «fraîche et neutre» est un avantage pour lui.

Lorsqu’on lui demande s’est plus revendicateur ou partisan de la conciliation, il répond que chaque approche a sa place.

«Ce que je souhaite, c’est être ferme dans les droits fondamentaux – en termes d’éducation, linguistique, la santé, l’art et la culture – et être ouvert à la discussion lorsqu’il faut construire des ponts et discuter avec la communauté anglophone.»

L’assemblée générale annuelle de la SANB aura lieu le 16 juin à Caraquet. Un seul autre candidat a déclaré publiquement qu’il veut succéder au président par intérim, Joey Couturier. Il s’agit de l’humoriste et barman Nathan Dimitroff, de Caraquet.