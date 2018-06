Le sentier Madawaska reconnu comme l’un des 11 sentiers Prestige

Le gouvernement provincial a reconnu le sentier Madawaska comme l’un des 11 sentiers Prestige.

Les sentiers Prestige sont un élément du Plan d’action sur les sentiers, qui prévoit un investissement de 15,8 millions$ dans le réseau de sentiers de la province. Onze sentiers Prestige ont été désignés en vue de travaux d’aménagement, allant de la modernisation de la signalisation à l’amélioration de l’infrastructure et à l’établissement de plans de gestion à long terme.

L’investissement dans la région du Madawaska permettra d’améliorer les sentiers cyclables actuellement entretenus par Vélo Edmundston et utilisés par divers groupes s’intéressant au vélo de montagne.

Les sentiers Prestige sont des attraits touristiques régionaux majeurs. Ils traversent des paysages et des panoramas uniques, allant de la chaîne de montagnes des Appalaches jusqu’aux forêts acadiennes, en passant par des secteurs riverains urbains et des secteurs côtiers. Le Plan d’action sur les sentiers vise à rehausser le réseau de sentiers, qui compte plus de 20 000 kilomètres de sentiers aménagés, en améliorant l’accessibilité, la sécurité et l’expérience générale des utilisateurs.

«Nous sommes très heureux de l’annonce», a affirmé le président de Vélo Edmundston, Denis Dionne. «Ce sera excellent pour le développement de nos sentiers de vélo de montagne et de l’ensemble de notre région.»