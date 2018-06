L’Hermione: un trésor de patience et de passion

Trois ans et 2500 heures. C’est le temps qu’il a fallu à Yvon Haché pour recréer L’Hermione, une frégate française qui a permis à La Fayette de joindre les Américains dans leur lutte pour l’indépendance en 1780.

«Ce n’est pas le premier que je fais. Ça fait 20 ans que je fais des maquettes. J’en ai fait trois», affirme l’Acadien de Moncton avec fierté.

Sa maquette du navire Le Brillant a été achetée par Parcs Canada et est exposée à Louisbourg. Le Lovey, une commande de l’Association allemande de Moncton, est en montre dans un musée.

La recréation de l’Hermione fait 60 pouces de long et 58 de haut. Il s’agit d’un des projets les plus complexes qu’a réalisé cet employé du CN à la retraite. Il a commandé des plans du navire pour être en mesure de tout faire à l’échelle et à la perfection.

Les voiles, le gouvernail, les portes menant vers les quartiers du capitaine, tout ce qui est visible fonctionne comme sur le bateau original.

«C’est monté pont par pont. C’est fonctionnel. Le gouvernail et la roue du capitaine, la barre, ça fonctionne», a indiqué M. Haché.

Pour tout recréer au millimètre près, M. Haché a utilisé 940 pieds de cordage.

«Le thème de ça ici, c’est passion et patience», affirme l’octogénaire rappelant que tout ce travail est bon pour sa matière grise.

Pour la coque seulement, l’Acadien a utilisé 3100 clous spéciaux de finitions.

«C’était beau. Je le voyais se monter et je me disais qu’un jour j’allais placer la dernière voile dessus et le dernier canon. C’est juste une ambition.»

Le projet entamé en juin 2015 est fait de bois et à la main, à l’exception de quelques petites pièces de métal, comme la bouche des 26 canons.

«C’est tout de l’érable. Il y a un peu chêne dedans et après ça il y a du tilleul. Le tilleul, c’est pour sculpter, comme pour la figure de prou.»

Pourquoi mettre autant de temps dans un passe-temps? Originaire de la Péninsule acadienne il a toujours été attiré par la mer et il a toujours été bricoleur.

«J’ai toujours été dans la charpenterie. J’ai toujours aimé bricoler. J’ai fait beaucoup de choses. Dans la maison ici, il n’y avait pas de baie vitrée. J’ai fait ça moi après ma retraite. Je suis retraité depuis 1991.»

C’est aussi une façon de passer le temps tout étant plus actif. La télé, ce n’est pas pour M. Haché.

«Je pourrais m’asseoir ici et regarder la télévision toute la journée. Ça ne donne rien de faire ça, absolument zéro. Ça donne des mauvaises nouvelles. C’est tout ce qu’il y a», dit-il alors que sa télévision dans la salle à manger ne sert qu’à jouer de la musique de fond.

L’Hermione a aussi été recréée dans sa taille originale à Rochefort en France. Le projet a pris plus de 17 ans à se concrétiser. Une fois complété, le navire et son équipage ont traversé l’Atlantique jusqu’à Boston. La frégate s’est aussi arrêtée à Lunenburg, En Nouvelle-Écosse où M. Haché a eu la chance de la voir de près.