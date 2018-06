373 200$ pour un avenir plus vert dans la région Chaleur

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, en compagnie des membres des organismes bénéficiaires du Fonds en fiducie pour l’environnement. - Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Le gouvernement provincial accorde 373 200$ à douze projets de la région Chaleur au moyen de son programme Fonds en fiducie pour l’environnement.

Ce financement permettra aux différents organismes de réaliser des projets centrés sur la protection de l’environnement, la sensibilisation accrue à l’environnement, la gestion des déchets, la lutte contre les changements climatiques et la création de collectivités durables.

«Votre gouvernement est déterminé à protéger l’environnement grâce à des investissements qui nous aident à fournir le soutien nécessaire à des projets locaux et provinciaux. Ce financement régional contribue à la création d’emplois locaux ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la sensibilisation et à la lutte contre les changements climatiques», a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry.

Une contribution financière appréciée

La Réserve naturelle de la pointe Daly recevra 25 000$ afin de poursuivre la sensibilisation à l’environnement et à la protection des terres humides dans la région Chaleur.

«Nous sommes heureux de recevoir cette aide financière. Elle nous aidera grandement à atteindre nos objectifs en vue de promouvoir un avenir plus vert pour nos communautés», a affirmé la coordonnatrice du programme de la réserve naturelle, Janet Doucet.

Pour ce qui est de la Commission de services régionaux Chaleur (CSR), c’est un investissement de 75 000$ pour la réalisation de deux projets.

«La Commission travaille sur un plan d’adaptation aux changements climatiques pour la région Chaleur. L’année dernière, on a pu réaliser la première phase de cette étude. Le financement de 40 000$ permettra de réaliser la deuxième phase de cette étude pour mieux planifier notre territoire en fonction des changements climatiques», a déclaré Marc Bouffard, directeur de la planification à la CSR Chaleur.

«Il a été également annoncé l’octroi de 35 000$ pour la réalisation d’une étude au niveau de l’érosion côtière. On a des secteurs sur notre territoire ou la progression de l’érosion est rapide.»

Le financement servira également aux projets réalisés par la Ville de Bathurst, par Développement durable de Bathurst, par l’Écomarché régional de Beresford et par l’Association du saumon Nepisiguit, Gestion des déchets solides.

Le Fonds en fiducie pour l’environnement investira environ 8,4 millions $ dans des projets environnementaux en 2018-2019.

Ce qui comprend 227 projets communautaires évalués à plus de 6,6 millions $, ainsi que près de 1,8 million $ pour des projets à l’échelle provinciale.