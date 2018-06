Caraquet: le Manoir Marie fermera ses portes

Forte d’une carrière d’infirmière riche et surprenante, Pierrette Haché désire s’octroyer plus de temps pour elle et pour sa famille. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

À compter du 1er juillet, le Manoir Marie, à Caraquet, ne sera plus un foyer de soins de niveau 1 et 2. L’établis-sement fermera ses portes après 11 ans de service. Sa directrice, qui l’a conçu et fait construire, souhaite passer à autre chose.

«C’est crève-cœur. Je dis adieu à une famille. J’y pensais depuis un moment. Ça n’a pas été une décision facile à prendre», confie Pierrette Haché.

La responsable l’assure, il est temps pour elle d’entamer un nouveau chapitre de son existence.

La fermeture du foyer se fait en douceur. Les proches des 17 pensionnaires ont été avertis. Avec la collaboration du ministère du Développement social, les résidents ont tous été relogés. L’un d’eux est parti en début de mois.

Une dizaine de personnes travaillent dans l’établissement. Mme Haché ne s’en fait pas pour eux.

«Ce sont de très bons employés. Les directeurs des autres foyers de la région le savent. Et puisqu’ils sont confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, ils les appellent déjà. Mes employés vont vite se recaser ailleurs.»

Au cours de la dernière décennie, cette infirmière de profession a observé (et subi) les évolutions du métier.

«Être à la tête d’un foyer de soins aujourd’hui est beaucoup plus exigeant et stressant qu’auparavant. Avec le développement des services à domicile, nos aînés restent plus longtemps chez eux. Quand ils viennent au foyer, ils nécessitent plus de soins, plus d’attention. Leur santé est hypothéquée.»

Crise du verglas de 2017

Parmi ses souvenirs marquants, la directrice raconte la crise du verglas de janvier 2017. Grâce au poêle à bois installé dans le sous-sol et au soutien de la communauté, le Manoir Marie est resté en activité.

«Mon réveil sonnait toutes les deux heures. C’était le signal pour me dire qu’il fallait alimenter le poêle. Le monde nous apportait du bois et du café chaud. Ma plus grande fierté était de voir nos résidents sourire pendant ce moment difficile. C’était la récompense à nos efforts.»

Alors qu’il ne sera plus un foyer de soins, l’établissement ne disparaîtra pas pour autant.

«Si tout va bien, le Manoir Marie va connaître une nouvelle vocation dès juillet», annonce notre interlocutrice.

Avec ses 17 chambres sur deux niveaux et ses espaces communs, va-t-il devenir un hôtel ou un gîte? Pierrette Haché refuse de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Quand son projet sera officiel, elle promet de le révéler.

Forte d’une carrière d’infirmière riche et surprenante, Pierrette Haché désire s’octroyer plus de temps pour elle et pour sa famille. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Situé en bordure du boulevard Saint-Pierre Est, à Caraquet, le Manoir Marie comprend 17 chambres. Il est ouvert depuis 2007. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

De multiples expériences professionnelles

Au cours de sa carrière, Pierrette Haché a cumulé les expériences professionnelles.

Elle a notamment été infirmière dans le Grand Nord, dans des coins reculés où il n’y avait pas de téléphone et pas d’électricité. Dans ces conditions extrêmes, elle est, entre autres, intervenue pour des accouchements et un écrasement d’avion.

«C’était de belles expériences», se souvient-elle.

Autre période importante, son travail en milieu carcéral, à Nanaimo (en Colombie-Britannique).

«J’ai fait ça pendant un an et demi. Le plus difficile était de traiter des jeunes. Je me demandais quelle erreur de parcours les avait menés en prison et surtout, ce qu’il aurait fallu faire pour la leur éviter.»