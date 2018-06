Investissements de 15 M $ dans les infrastructures du N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investira plus de 15 millions $ dans les centres d’entretien et garages régionaux du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Il s’agit principalement d’améliorations à l’infrastructure et à l’équipement.

Environ 11 millions $ serviront à l’achat de 47 nouveaux chasse-neige qui seront distribués à l’échelle de la province.

Les quatre autres millions seront investis dans des améliorations aux bâtiments. Ainsi, des travaux de modernisation à mi-vie sont prévus pour les centres d’entretien de Pokemouche, de Renous, d’Indian Mountain, de Saint-Léonard, de Fredericton Junction, de Plaster Rock et de Hillsborough.

Les toits seront remplacés aux centres d’entretien d’Acadieville, de Memramcook et de Parkindale. Une chaudière sera remplacée au centre d’entretien de Riverside-Albert. Le drainage du terrain sera amélioré aux centres d’entretien de Sackville.

Des améliorations seront apportées au système de chauffage des centres d’entretien de Shédiac et de Chipman, et un nouveau séparateur huile-eau sera installé au centre d’entretien de Canterbury.

Des améliorations aux systèmes mécaniques et de sécurité, ainsi que des améliorations aux bâtiments ou aux installations de drainage, seront effectuées dans les garages régionaux de Bathurst, de Miramichi et de Saint-Stephen.

Le budget annuel d’immobilisations du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick est de 688 millions $.