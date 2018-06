La Nouvelle-Écosse pourrait accueillir le premier sanctuaire balnéaire au monde

Un emplacement non précisé au large de la Nouvelle-Écosse a été présélectionné comme site potentiel pour le premier sanctuaire balnéaire au monde pour les baleines et les dauphins nés en captivité.

Le tout a débuté il y a deux ans lorsque le Whale Sanctuary Project basé aux États-Unis a annoncé qu’il envisageait de créer 100 sites possibles en Amérique du Nord.

Lori Marino, la présidente de l’organisme à but non lucratif, a confirmé cette semaine que la liste a été réduite à deux endroits: la Nouvelle-Écosse et l’État de Washington.

Mme Marino a déclaré que son organisation prévoit rendre sa décision d’ici la fin de l’année et que l’objectif est que le grand sanctuaire soit en activité d’ici 2020. – La Presse canadienne