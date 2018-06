Le défi Je bouge… j’apprends: déjà la 4e année

Le 9 juin s’est déroulé le 4e défi Je bouge… j’apprends, une course à relais d’une soixantaine de kilomètres de Grand-Sault à Edmundston auquel plusieurs écoles et institutions d’éducation ont participé.

En plus du défi, les participants peuvent acquérir les connaissances, les habiletés et la motivation nécessaires pour maintenir un mode de vie sain et actif.

Le mouvement, Je bouge… j’apprends est un regroupement qui comprend des élèves de la 6e à la 12e année, des membres du personnel des écoles régionales, des étudiants des campus collégiaux et universitaires ainsi que des accompagnateurs.

En 2017, près de 750 participants avaient répondu à l’invitation du comité organisateur, soit plus du double du premier événement, en 2015, qui avait vu 350 personnes se déplacer.