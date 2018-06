16 nouveaux médecins de famille

Seize nouveaux médecins de famille ont été célébrés lors d’un événement organisé récemment à Moncton. La plupart pratiqueront et s’établiront dans la province.

Ces finissants ont été formés au Nouveau-Brunswick en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.

Ils ont poursuivi leur formation clinique au Nouveau-Brunswick à l’Unité de médecine familiale du Grand Moncton. Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, l’Hôpital régional Chaleur, l’Hôpital Régional de Campbellton, l’Hôpital Régional d’Edmundston, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ, l’Hôpital de Tracadie-Sheila, l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, et leurs centres affiliés, le Centre de santé St-Jacques et le Centre de santé Nepisiguit ont accueillis les étudiants.

Selon Dre Lise Babin, directrice du Programme de formation en médecine de famille francophone du Nouveau-Brunswick, «le but ultime de la formation médicale au Nouveau-Brunswick est de favoriser la compréhension des besoins de la communauté tout en augmentant le recrutement et la rétention des médecins. Je suis confiante que la cohorte de finissantes et finissants 2018 permet d’atteindre ce but et qu’ils vont pouvoir comprendre et surtout bien répondre aux besoins des communautés».

Le Programme de formation en médecine de famille francophone du Nouveau-Brunswick est la principale source des médecins francophones au Canada Atlantique.