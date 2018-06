Homard: de nouvelles zones fermées au large de la Péninsule

Le MPO annonce la fermeture temporaire de nouvelles zones de pêches en raison de la présence de cinq baleines noires de l’Atlantique Nord, ce qui ne fera pas l’affaire des homardiers de la Péninsule acadienne.

Les nouveaux quadrilatères suivants seront fermés : GV32, GV33, GV34, GV35, GX32, GX33, GX34, GW32, GW33 et GW34. Les fermetures seront en vigueur à partir du 15 juin 2018 à 16h00 heure avancée de l’Atlantique (HAA). Le MPO allonge le délai de fermeture de 48 heures en raison des vents forts prévus et fournit un préavis de 96 heures aux détenteurs de permis pour retirer leurs engins des zones qui seront fermées. Tous les engins de pêches doivent être enlevés des zones avant la date et l’heure de la fermeture.

Veuillez prendre note que les quadrilatères GU37 (portion), GU38 (portion), GU39 (portion), GU40 (portion), GV36, GV37, GV38, GV39, GV40 (portion), GW35, GW36, GW37, GW38, GW39, GW40, GW41, GX35, GX36, GX37, GX38, GX39, GX40 et GX41 demeurent fermés. Les fermetures demeureront en vigueur jusqu’à avis contraire. Si des zones redeviennent ouvertes à la pêche, le MPO avisera l’industrie avant la réouverture.

Les fermetures seront en vigueur pour toutes les pêches suivantes pour lesquelles les saisons de pêche sont présentement ouvertes: crabe des neiges, crabe hyas, crabe commun, homard, buccin, flétan du Groenland (engin fixe) et la plie rouge (engin fixe). Les fermetures s’appliquent aussi pour la pêche au flétan de l’Atlantique (engin fixe) et au maquereau (filet maillant) lorsque les engins de pêche sont laissés sans surveillance.

Le MPO demande aux détenteurs de permis d’être vigilants lors de leurs activités de pêche concernant l’arrivé des baleines noires de l’Atlantique Nord.