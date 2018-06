Présidence de la SANB: Lizon Thériault sera candidate

La course à la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick se fera à plusieurs. Lizon Thériault, qui a notamment été l’une des vice-présidentes de l’organisme, est la troisième à annoncer sa candidature.

Cette coordonnatrice d’événements de Caraquet, qui a travaillé au N.-B. et en Nouvelle-Écosse au cours des dernières années, plonge et annonce qu’elle convoite la présidence de la SANB.

Il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources pour cette militante de 59 ans, puisqu’elle a été la vice-présidente à la participation citoyenne de l’organisme de 2008 à 2010. Elle a aussi présidé sa section Péninsule acadienne de 2006 à 2010.

Elle dit vouloir prioriser les droits linguistiques si elle est élue.

«C’est d’améliorer le français dans nos services, à l’hôpital, vis-à-vis des gouvernements fédéral et provincial. (…) On a notre place au Nouveau-Brunswick. On dit qu’on est une province bilingue, mais il faut que les francophones soient reconnus.»

Lizon Thériault ajoute qu’elle croit que la SANB devrait prendre position non pas seulement dans les dossiers liés aux droits linguistiques, mais aussi en ce qui a trait à certaines questions économiques.

Elle donne comme exemple les changements à l’assurance-emploi, qui touchent entre autres les francophones dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick.

«Je crois que la SANB a le droit de parler vis-à-vis de ça et de dire “wô, wô, wô, ce sont des francophones de la Péninsule, ça se passe à Petit-Rocher, ça se passe partout au Nouveau-Brunswick et des francophones sont touchés. » Je crois que la SANB peut prendre position comme ça.»

Elle ajoute que si elle est élue à la présidence de la SANB, elle ne sera ni députée ni ministre et qu’elle n’aura pas de pouvoir décisionnel, mais elle pourra tout de même rester sur ses gardes et «avertir la population qu’il se passe de quoi là.»

Deux autres personnes ont déjà annoncé leur candidature à ce poste. Il s’agit de l’humoriste et barman Nathan Dimitroff, de Caraquet, et du professionnel des ressources humaines René Ephestion, de Dieppe.

Le président par intérim, Joey Couturier (qui est en poste dans la foulée de la démission de Kevin Arseneau, en septembre dernier), a déjà annoncé qu’il ne sera pas candidat. L’élection aura lieu samedi à Caraquet, lors de l’assemblée générale annuelle de la SANB.

Plus de détails à venir.