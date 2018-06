Donald J. Savoie honoré par l’Université d’Ottawa

L’Acadien Donald J. Savoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton, a reçu un doctorat honorifique en sciences sociales de l’Université d’Ottawa, en fin de semaine.

M. Savoie est une sommité en matière de politique publique et d’administration publique au Canada. Il a publié de nombreux livres portant sur les politiques publiques, l’administration publique et le fédéralisme.

Les résultats obtenus et articles tirés de son travail prolifique de chercheur ont depuis plusieurs décennies profondément influencé les politiques publiques canadiennes, l’administration publique et la société. En 2000, il a obtenu un doctorat en lettres de l’Université d’Oxford, une des 219 distinctions décernées entre 1923 et 2017. Il a été conseiller auprès des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, de même que de l’OCDE, de la Banque mondiale et des Nations Unies.