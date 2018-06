Le Ribfest sera de retour à Bathurst

L’an dernier, le Ribfest du club Rotary de Bathurst a attiré plus de 8000 festivaliers en trois jours. - Archives

Le Ribfest du club Rotary de Bathurst a attiré plus de 8000 festivaliers, l’été dernier. Les organisateurs souhaitent répéter l’exploit pour une deuxième année de ce festival qui, selon eux, est désormais un incontournable dans la région.

Du 22 au 24 juin, les amateurs de côtes levées se rendront dans le stationnement du boulevard Harbourview, au centre-ville de Bathurst, pour déguster aux meilleures côtes levées.

Cette année, trois «ribbers» de différentes régions du pays seront au Ribfest et livreront compétition à la fois pour le titre de champion des meilleures côtes levées.

Gary Winsor, un des coprésidents du Ribfest, mentionne que l’événement aura une atmosphère familiale de carnaval qui mettra en vedette le plaisir pour toute la famille: divertissement musical en direct, aire de jeux pour les enfants, d’autres fournisseurs sur place et un «Beer Garden».

«La programmation de cette année mettra en vedette de nombreux genres de musique, y compris le jazz, le country, le rock et la pop; des danseurs et bien plus encore. Il y aura quelque chose pour tout le monde!»

Attirer plus de gens au Ribfest de Bathurst

Pour M. Winsor, après le succès du premier festival, l’été dernier, le comité organisateur espère augmenter la participation des festivaliers cette année.

«On a senti l’année dernière qu’il avait de la place pour un tel festival dans la région. On souhaite dépasser le nombre de 8000 festivaliers durant les trois jours. Cependant, on va espérer pouvoir compter sur la clémence de Dame Nature durant le week-end du festival.»

Pour la communauté

Le Ribfest du club Rotary de Bathurst sert aussi une bonne cause. Des fonds amassés seront versés dans la communauté pour aider certains organismes dont le centre de bénévoles de Bathurst, la caravane Venture du Club Rotary, le terrain de jeu au parc Coronation, le jardin communautaire du Club Rotary ainsi que les initiatives humanitaires internationales telles que l’éradication de la poliomyélite et «ShelterBox».

«Le club Rotary de Bathurst aide plusieurs initiatives dans la région. C’est important de continuer à les soutenir en organisant des activités de bienfaisances pour amasser des fonds», de souligner M. Winsor.

Le Ribfest du Club Rotary de Bathurst débutera le vendredi 22 juin, à 11h, et se poursuivra jusqu’au dimanche 24 juin, à 19h. Il n’y a aucuns frais d’admission pour assister à l’événement alors que les «ribbers» et autres commerçants auront des produits aussi uniques que délicieux à offrir aux festivaliers.