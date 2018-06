Camping: «C’est une vie plaisante»

Après un début juin plutôt calme en raison d’une météo exécrable, la vie reprend au Camping Parasol de Shediac.

Dans les petites ruelles du site à deux pas du gros homard de Shediac, les campeurs saisonniers effectuent des petits travaux sur leurs véhicules récréatifs, alors que des touristes installent leurs tentes et leurs roulottes pour le week-end.

Jean-Claude Boudreau, propriétaire du parc d’une centaine de lots, voit la saison 2018 avec optimisme.

«Mai a bien été pour nous. C’est un mois où l’on accueille beaucoup de visiteurs de l’Europe, et cette année n’était pas une exception. Juin, à ce jour, n’était vraiment pas fameux à cause de la météo.»

«Là, quand je regarde mes réservations, ça va commencer à rouler cette fin de semaine, et encore plus celle d’après. Puis là, on se croise les doigts et on espère que ça continue jusqu’à la fin août. Tout va dépendre de la température.»

Camille Piccinin a installé sa roulotte Camping Parasol en 2015. Elle est vite tombée amoureuse du mode de vie de campeur saisonnier.

Même les températures froides des dernières semaines n’ont pas réussi à refroidir l’enthousiasme de celle qui est originaire de la région de Shawinigan, au Québec.

«Être sur un terrain de camping, ça permet de s’en aller de la maison complètement et de vivre une situation intéressante avec des amis qu’on ne se ferait pas en ville. C’est une autre vie. C’est une vie plaisante», explique celle qui a pris sa retraite il y a quelques années.

Jean-Claude Boudreau gère l’un des huit terrains de camping du grand Shediac. Il explique que chacun a ses forces, et ses attraits qui le rendent unique.

«Chaque terrain de camping a son caractère. Les plus gros ont plus d’activités, alors que les plus petits réussissent à créer un esprit familial entre leurs clients. Le monde apprend à très bien se connaître.»