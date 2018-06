Des citoyens rêvent d’une piscine publique intérieure à Saint-Quentin

Un groupe de citoyens du Restigouche-Ouest milite en faveur que cette région puisse se doter d’une piscine publique intérieure.

Le Restigouche-Ouest est une région isolée. Certains services sont retrouvent loin, à près d’une heure de route à la ronde peu importe la destination. C’est le cas si l’on veut avoir accès à une piscine à longueur d’année.

Actuellement, on ne retrouve qu’une piscine municipale extérieure dans cette région, soit à Saint-Quentin. Elle n’est ouverte que quelques mois durant l’été. Qui plus est, elle est vieillissante, difficile d’entretien, au point où le conseil municipal considère la refaire en 2021. Mais puisqu’un remplacement est envisagé, pourquoi ne pas pousser la réflexion plus loin? C’est ce que propose un groupe de citoyens de l’endroit.

«Ça fait des années que les gens parlent d’une piscine intérieure, mais jamais rien n’a été présenté à la municipalité de façon concrète. Là, on parle de remplacer la piscine extérieure, alors c’est le moment ou jamais de regarder s’il n’est pas possible de bonifier le projet et d’améliorer le service existant», estime Karie Ouellet, présidente du Comité Projet Piscine Restigouche-Ouest.

Selon Mme Ouellet, un tel ajout serait non seulement bénéfique à la population de Saint-Quentin, mais bien à toute la grande région du Restigouche-Ouest.

«Ce serait une piscine municipale, mais avec une vocation régionale. On est tous dans le même bateau ici. On est isolé, et quand on veut utiliser ce service, on doit quitter la région. On a l’occasion ici de doter notre région d’un service supplémentaire, de mettre en branle un véritable projet rassembleur», poursuit-elle.

Selon elle, une piscine intérieure permettrait l’acquisition de nouvelles compétences en sport aquatique auprès de la population. Elle serait bénéfique tant pour les jeunes, les adultes, que pour les aînés. Elle estime qu’une telle infrastructure serait très attrayante dans une région où on tente de recruter de nouveaux résidents.

«L’économie se porte relativement bien ici. Nos industries cherchent de nouveaux employés et ont d’ailleurs de la difficulté à en trouver. Si on bonifie nos services en loisirs, ce sera alors peut-être plus facile de convaincre les gens de venir», croit Mme Ouellet.

Selon le comité, pour répondre à l’éventail d’activités qu’on songe à y incorporer, la piscine devrait être de grandeur semi-olympique. Étant une région qui dépend fortement de la forêt, on aimerait aussi que la structure soit en grande partie faite en bois.

Le pari de faire fonctionner une piscine est toutefois risqué. Plus à l’est, les piscines du Centre civique de Campbellton et du Récréaplex de Dalhousie sont loin d’être profitables, même si la fréquentation est plutôt bonne. Est-ce possible de faire vivre une telle structure au Restigouche-Ouest?

C’est justement là où en est le comité. Celui-ci veut en effet valider si son rêve est réaliste… et réalisable.

«Je crois que oui. Mais on doit d’abord entamer une réflexion sérieuse sur la question. La réponse va venir de la population. On veut connaître l’engouement de celle-ci face au projet et si elle nous donne le mandat de pousser le dossier plus loin. Sans elle, il n’y a pas de projet», dit-elle.

Le comité convie les citoyens du Restigouche-Ouest à une réunion publique afin d’exposer les grandes lignes de l’initiative. La rencontre aura lieu le 25 juin à 19h à l’amphithéâtre de la PAJS.