Des plantes comestibles méconnues dans la Péninsule acadienne

Connaissez-vous le persil de mer? Les pois de mer? Le caquillier édentulé? Toutes ces plantes comestibles sont natives de la Péninsule acadienne. Une nouvelle initiative vise à mettre en valeur ces saveurs locales.

Nous sommes vendredi matin et un groupe de dix personnes est rassemblé sur une plage aux limites municipales de Bas-Caraquet, tout près du pont menant à l’île Pokesudie.

Jessica Laroche Pichette, une herboriste traditionnelle, s’accroupit pour arracher quelques feuilles d’une plante. De petits échantillons sont partagés avec tous pour la dégustation. Il s’agit du persil de mer. Sans surprise, le goût rappelle celui du persil «traditionnel».

L’herboriste de Montréal est dans la Péninsule acadienne pour partager son expertise dans le cadre de l’initiative Gemmes, organisé par le Festival des arts visuels en Atlantique en collaboration avec Robert Landry, un consultant en tourisme.

Dans le cadre de ce projet, le groupe, composé d’experts en botanique, de cuisiniers, d’historiens et de gens intéressés par l’environnement et les arts culinaires, visitent différents lieux et restaurants de la Péninsule acadienne depuis jeudi. Le bilan de leurs trouvailles seront présentés samedi à 14h au Carrefour de la mer de Caraquet.

«Essentiellement, on peut appeler ça un laboratoire. On visite trois écosystèmes représentatifs de la Péninsule acadienne, soit la forêt boréale, la côte et les tourbières. On est en train de découvrir les plantes comestibles de la région qu’on peut intégrer dans la cuisine pour développer des saveurs régionales», explique Robert Landry.

Selon M. Landry, le gouvernement du Nouveau-Brunswick prépare actuellement une stratégie culinaire. L’exercice permet de jeter les bases d’un modèle qui pourrait marcher dans la Péninsule acadienne.

«Quand le gouvernement sera prêt à la mettre en œuvre, il va arriver dans la région et nous demander ce qu’on a à offrir. Si on ne fait pas ce travail de base, on sera un peu dépourvu.»

À moyen terme, M. Landry rêve de voir la naissance de microentreprises de cueillette, prêtes à fournir des ingrédients aux restaurants de la région.

«Les restaurateurs auraient besoin de gens qui pourraient leur fournir des choses comme le persil de mer pour créer des plats originaux dans leurs cuisines.»

Un groupe de gens à la recherche de plantes comestibles sur une plage à Bas-Caraquet. Acadie Nouvelle: David Caron.

Découvrir et cueillir… avec respect

Jessica Laroche Pichette estime que les gens de la région auraient intérêt à découvrir ces plantes comestibles.

«Les gens sont souvent surpris d’apprendre qu’il y a beaucoup de plantes comestibles ou médicinales qu’on peut manger et boire en tisane, qui se trouvent sous leurs pieds depuis toujours. Ce serait plaisant que plus de gens connaissent ça, mais il ne faut pas oublier le respect qu’on doit avoir envers la nature. Ces plantes sont à découvrir, mais elles sont à respecter.»

Le Festival des arts visuels en Atlantique se déroule ce week-end au Carrefour de la mer de Caraquet.

Un intérêt grandissant

Pendant quatre ans, Richard Fournier a été botaniste associé au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston. Son rôle consistait à offrir des formations sur les plantes comestibles. Il constate un nombre grandissant de gens intéressés par la cueillette de ce type de plantes.

Lui-même a commencé à s’y pencher sérieusement au début des années 1990 alors qu’il enseignait la foresterie à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

«J’enseignais aux étudiants comment identifier des plantes. Avec le temps, ils me demandaient toujours si une telle plante se mangeait. Je leur enseignais alors comment trouver une plante et comment la manger. Après, j’ai fait beaucoup de recherche avec plusieurs autres pour en savoir plus.»

Avec plusieurs années d’expérience, il a un conseil important à partager: «Si tu n’es pas certain que ça se mange, ne le mange pas.»

«Souvent, ça arrive aux enfants. Les parents ne s’en aperçoivent pas et d’un coup, l’enfant commence à avoir mal au ventre et des sueurs. Là, ça devient dangereux.»