Drummond célèbre ses champions de la gravité

Les courses de boîtes à savon font désormais partie du paysage printanier du village de Drummond.

La présentation récente du 5e Festival de gravité aura permis à de nombreux jeunes pilotes en herbe de dévaler les pentes sous le regard attentif de nombreux spectateurs réunis sous un ciel radieux.

L’édition 2018 de l’évènement annuel aura permis de couronner dans la catégorie Super Kids Kaden English et son copilote Alex Sirois, qui auront l’occasion de compétitionner dans le Midwest américain et de représenter le village de Drummond en 2019, à Akron, dans l’État de l’Ohio.

Dans la division Stock, c’est Mikael Guerrette qui a remporté les grands honneurs de la compétition.

L’élève de l’école Régionale de Sainte-Anne-de-Madawaska sera lui aussi invité à prendre la direction d’Akron, et ce dès le mois prochain.

Celui-ci aura d’ailleurs droit à un bel hommage lundi soir prochain lors de la présentation de la réunion publique mensuelle du conseil municipal de l’endroit.

Finalement, Alex Sirois a été le plus rapide dans la division Super Stock, tout comme Cody Cyr, qui a piloté sa voiture artisanale de main de maître pour remporter les grands honneurs dans cette catégorie.

Ce cinquième anniversaire du Festival de gravité a cependant été marqué par l’annonce du départ prochain du président fondateur et directeur général de l’événement.

Gilles Beaulieu, qui veillait aux destinées du festival depuis ses premiers balbutiements en 2013, a annoncé mardi qu’il allait tirer sa révérence au cours du mois de septembre.

«Je suis à la ligne d’arrivée de ma dernière course. La course régionale de boîte à savon fait la fierté du village de Drummond et de la région et regroupe plein de bénévoles engagés dans leur communauté», a expliqué celui qui dit quitter avec un sentiment du devoir accompli.