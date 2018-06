Le nouvel amphithéâtre de Dieppe portera le nom d’UNI

Le nouveau complexe communautaire intergénérationnel de Dieppe portera le nom d’UNI.

Le nouvel amphithéâtre de Dieppe sera construit au coût de 29 millions $. Il comprendra une piste de marche intérieure, une cuisine et des salles communautaires pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, une glace principale entourée de 1104 sièges, une glace secondaire avec 324 sièges, ainsi qu’une serre intergénérationnelle.

La construction devrait débuter à l’automne 2018 et l’ouverture est prévue pour le printemps 2020, sur la rue du Collège.

Son nom vise à souligner la contribution de 1 million $ d’UNI Coopération financière pour la campagne de financement. dont l’objectif est de 4,5 millions $.

«J’insiste pour exprimer à quel point je ressens une grande satisfaction à représenter UNI dans son rôle de partenaire du milieu. C’est grâce aux bénéfices issus de nos activités commerciales provinciales, mais aussi locales, que nous sommes en mesure de nous impliquer dans la collectivité» a déclaré le chef de la direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, se réjouit de cette annonce.

«Depuis maintenant plus de deux ans, nos bénévoles consacrent de longues heures de leur précieux temps pour s’assurer que le projet voit le jour. C’est grâce à leur appui, leur expertise, et leur conviction que nous pouvons aujourd’hui annoncer le nom de notre commanditaire principal. Notre communauté a choisi de se mobiliser pour créer un endroit qui assurera un développement socio-économique, culturel, sportif et communautaire», a-t-il indiqué.

Le complexe remplacera l’aréna Cente­naire, qui arrive à la fin de sa vie utile. Il servira notamment lors des Jeux de la Francophonie internationale de 2021, en particulier pour la compétition de basketball féminin.