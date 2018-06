Les campeurs attendus en grand nombre cet été

Depuis plusieurs semaines maintenant, les campings de la Péninsule acadienne ont ouvert leurs portes. L’affluence des grands jours n’est pas encore là, mais les saisonniers sont déjà au rendez-vous. Compte tenu des réservations, les propriétaires des différents sites sont optimistes pour la saison à venir.

En ce début de semaine de la mi-juin au Camping Colibri de Bertrand, près de Caraquet, les allées ne sont pas achalandées. L’agitation n’est pas visible; l’effervescence se cache dans les coulisses. Lise Thériault et Marco Plourde, les propriétaires, ont fort à faire d’ici le week-end des 23 et 24.

«Le gros de la saison commence véritablement avec la fin de l’école», confie-t-elle.

Avant ce boom d’activité, il leur reste à planter les fleurs, préparer l’ouverture des piscines, finir la programmation des journées thématiques, assurer les commandes pour la cantine… Ils ne chôment pas.

«Nous nous sentons prêts et impatients. Nous sommes motivés», déclare-t-il.

À la réception, le téléphone ne cesse de sonner, et c’est de bon augure. Comparé à 2017, les réservations sont en hausse.

«L’année dernière à ce temps-ci, on avait enregistré 330 séjours complétés et réservations prévues. Là, on en est à 362», renseigne Marco Plourde.

Certaines journées en juillet et en août affichent déjà complet, tant pour les emplacements destinés aux saisonniers que pour ceux accordés aux touristes itinérants. Même chose au Camping de Shippagan.

«C’est très encourageant», se réjouit la nouvelle coordonnatrice, Charlotte Poirier.

À Lamèque aussi, on s’attend à une saison chargée. Et le carnet des réservations n’est pas forcément révélateur de ce qui s’en vient.

«En 2017, on a vu beaucoup de voyageurs arriver le jour même et demander s’il y avait de la place. On appelle ça le dropping. C’est une tendance qui devrait se confirmer cette fois-ci», présume Adrien Noël.

Pour contenter la demande, le copropriétaire a agrandi l’espace exploité: 21 nouvelles places trois services (eau, électricité et égout) seront disponibles dans quelques jours. Depuis qu’il a repris les rênes du camping en 2014, lui et son associé, Éric Girard, ont procédé à quatre phases de développement.

«À nos débuts, il n’y avait qu’une quarantaine d’emplacements. Cet été, on va en avoir 105 en tout.»

Le camping demeure populaire. L’accueil des Acadiens réputés pour être chaleureux attire les visiteurs. À Lamèque, ils se délectent de la proximité du site très arboré avec les plages et la mer.

«En septembre, c’est l’endroit idéal pour faire du kitesurf. On a beaucoup de vent», souligne Adrien Noël.

De leur côté, Lise Thériault et Marco Plourde récoltent les fruits de leur participation aux salons touristiques pour se faire connaître.

«La Péninsule est plus connue qu’avant comme destination de vacances. Ça nous profite», considère-t-elle. n

Paroles de campeurs

Pour Michel Thériault de Bertrand, le camping est plus qu’une activité. C’est un mode de vie. Cela fait 18 ans qu’il passe toutes ses saisons estivales au Colibri, non loin de chez lui.

Dès l’ouverture du site, il vient installer sa roulotte. Il n’en part qu’à la fermeture, des mois plus tard. Son emplacement est le même: à l’entrée, face à la réception.

«J’aime voir le monde. J’aime quand ça bouge.»

Cela lui vaut un titre honorifique.

«Michel, c’est le maire du Colibri», plaisante Lise Thériault, la propriétaire du camping de Bertrand.

Non loin du véhicule de l’«élu», Stéphane Thériault, de Paquetville, gare son engin tous les étés depuis huit ans. Quatre places de stationnement les séparent.

Les deux hommes ont sympathisé; ils sont devenus des amis de camping. Ce qu’ils aiment dans leurs habitudes saisonnières?

«C’est le social, se retrouver le soir autour du barbecue, jouer de la guitare sur le perron», répond Michel.

Stéphane apprécie de conjuguer vie professionnelle et séjours au vert. Au cours des prochaines semaines, il continuera à travailler, mais avec le sentiment d’être en vacances tous les soirs et pendant les fins de semaine en rejoignant sa conjointe et sa roulotte.

«C’est l’idéal!», sourit-il.