L’industrie du VTT génère 358 millions$ au Nouveau-Brunswick

L’industrie du VTT est le sport orienté vers la famille qui connaît la croissance la plus rapide. En 2017, la pratique des Véhicules tout-terrain a eu un impact économique de 358 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, selon une étude.

La Fédération des Véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB) avait mandaté, en mars dernier, la firme de sondage Smith Gunther Associates Ltd pour connaître les impacts réels de l’industrie du VTT dans la province. Le président Roger Daigle se dit satisfait des résultats du sondage qui concordent avec un sondage national réalisé quelques années auparavant.

«Il montre que les dépenses en immobilisations et activités ont totalisé 358,7 millions de dollars, incluant de nouvelles dépenses en immobilisations de 181,8 millions de dollars.»

«Les amateurs de VTT ont dépensé 176,9 millions de dollars de plus en opération. L’impact économique des VTT génère également environ 15,4 millions de dollars en recettes fiscales pour la province et 1,8 million de dollars en investissements dans l’infrastructure des 56 clubs de la province», de confier M. Daigle.

Au total, ces dépenses ont généré 4 722 emplois au Nouveau-Brunswick avec un revenu d’emploi de 165 millions de dollars et des revenus touristiques d’au moins 76 millions de dollars, indique M. Daigle.

Les résultats du sondage comprennent les dépenses engagées par moins de dix visiteurs ou des touristes ayant des codes postaux résidentiels à l’extérieur de la province. Ceux qui passent la nuit dans la province ou qui visitent des amis ont des privilèges de sentiers réciproques et ne s’annoncent pas toujours lorsqu’ils voyagent sur des sentiers de VTT au Nouveau-Brunswick.

«Ces chiffres aideront notre Fédération et les membres des clubs à convaincre le gouvernement que l’investissement dans ce nouveau produit touristique est financièrement viable. Cela permettra également d’accélérer l’approbation de l’utilisation des terres et des routes de la Couronne afin que les VTT puissent avoir accès aux services et commodités dans les municipalités comme les motels, les hôtels, les restaurants et les stations-service dont ils ont besoin», de souligner M. Daigle.

Au total, 2038 personnes ont répondu au sondage qui visait 22 000 membres de la FVTTNB et 29 000 propriétaires de VTT immatriculés.

L’année dernière plusieurs municipalités de la province ont appuyé l’organisme par l’entremise de ses clubs afin d’accorder l’accès aux VTT sur les rues.

«L’approbation du gouvernement et le manque de financement empêchent les progrès de l’industrie du VTT à devenir un produit touristique de classe mondiale au Nouveau-Brunswick», de déclarer M. Daigle.