Nouvelle image pour la Communauté rurale du Haut-Madawaska

La Communauté rurale du Haut-Madawaska se dote d’un nouveau plan stratégique et d’une nouvelle image

Un peu plus d’un an après l’élection du tout premier conseil municipal de sa jeune histoire, la Communauté rurale du Haut-Madawaska est désormais dotée d’un tout premier plan stratégique et d’une nouvelle image.

Le plan quinquennal prévoit miser sur une saine gestion de la gouvernance et des finances publiques, le développement durable, la sécurité publique, les arts et la culture et le développement économique afin d’assurer la croissance de la communauté.

Quant à la nouvelle image – créé par Jacques Rousseau de Production Rouj, à Edmundston – elle vise à mettre en valeur la beauté du Haut-Madawaska et les attraits que représentent entre autres au quotidien les forêts, les montagnes et le fleuve Saint-Jean.

Le nouveau logo est également frappé de l’inscription «Suivez-Follow La route bleue».