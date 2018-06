Une heure de plus chaque jour dès la maternelle dans 17 écoles

Le gouvernement provincial songe à allonger les heures de classe des élèves de la maternelle à la deuxième année.

Dix-sept écoles ont été choisies pour participer à un projet de recherche visant à étudier l’incidence de l’ajout d’une heure d’activités d’apprentissage fondées sur le jeu.

Les jeunes termineront ainsi l’école à la même heure que les élèves de la troisième à la cinquième année.

«Ce projet de recherche est entrepris en partenariat avec le personnel enseignant et les écoles. Nous examinerons les résultats afin de déterminer l’incidence d’une période d’enseignement supplémentaire et de ressources additionnelles sur les élèves», a indiqué le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny.

Dix écoles du secteur anglophone et sept écoles du secteur francophone participeront au projet.

Voici les écoles participantes pour le secteur francophone:

École L’Étincelle (Sainte-Marie-Saint-Raphaël)

École L’Escale des jeunes (Bas-Caraquet)

École Mgr-Matthieu-Mazerolle (Rivière-Verte)

École Régionale de Saint-André (Saint-André)

École Mgr-Marcel-François-Richard (Saint-Louis de Kent)

École Les Éclaireurs (Fredericton)

École Soleil Levant (Richibucto)

Voici les écoles participantes pour le secteur anglophone :

McAdam Avenue School (Fredericton)

Meduxnekeag Consolidated School (Woodstock)

Chipman Elementary School (Chipman)

Glen Falls School (Saint John)

St. John the Baptist/King Edward School (Saint-Jean)

St. George Elementary School (St. George)

Shediac Cape School (Shediac Cape)

Riverside Consolidated School (Riverside-Albert)

King Street Elementary School (Miramichi)

Napan Elementary School (Napan)

Des spécialistes indépendants étudieront l’incidence de cette mesure sur les élèves et le personnel au cours des trois prochaines années. Un rapport sera publié après la fin de l’année scolaire 2020-2021.