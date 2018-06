Cap-Pelé mise sur une certification internationale pour dynamiser le tourisme

Les sourires rayonnaient sur les visages dimanche à la plage de l’Aboiteau. L’attraction de Cap-Pelé a obtenu récemment la certification Pavillon Bleu, gage d’une «qualité environnementale exemplaire».

Le mois dernier, la plage de l’Aboiteau est devenue la première plage côtière et la première plage d’eau salée au Canada à recevoir la désignation écologique Pavillon Bleu, un programme international administré par la Fondation pour l’éducation à l’environnement.

Concerts, jeux pour enfants et accès gratuit à la plage, la communauté a fêté en grand la levée du drapeau ce dimanche.

Pour l’obtenir, le village de Cap-Pelé a dû se conformer à une trentaine de critères: des preuves d’une eau d’excellente qualité, un entretien régulier de la plage et des salles de bains, la protection des bassins versants, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou encore des projets de sensibilisation à l’environnement.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, est aux anges. Son administration travaillait sur le projet depuis trois ans.

«C’est un bel accomplissement pour le village de Cap-Pelé, on espère que ça va amener plus de touristes dans le coin et permettre de stabiliser l’industrie touristique de la région.»

La municipalité a notamment investi dans une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite au coût de 90 000$. Elle devrait bientôt faire l’acquisition d’une rampe mobile pour la mise à l’eau de chaises flottantes.

Le personnel de la plage a également installé six stations de sauvetage, des bouées de sécurité, une fontaine d’eau potable, des bacs de recyclage ou encore toilettes portatives le long du rivage.

Le Pavillon Bleu flotte désormais dans le ciel de Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre La rampe de bois facilite l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le maire Léger croit que le village a désormais un argument de plus pour attirer les touristes pendant la saison estivale. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Au total, le village a investi près de 130 000$ au cours des trois dernières années. Depuis deux ans, l’équipe municipale prélève des échantillons de l’eau deux fois par semaine. Jusqu’à présent, les résultats des tests de qualité respectent les normes nationales.

Serge Léger croit que le Pavillon Bleu représentera «une sécurité» dans l’esprit des visiteurs. Il souhaite que la plage soit reconnue comme une destination de choix et continue de jouir d’une bonne réputation.

L’an dernier, la plage a accueilli plus de 45 000 personnes.

«Cette année nous nous attendons à voir une augmentation significative», avance le maire.

Kelsey Scarfone, gestionnaire du programme Pavillon Bleu, a souligné les efforts entrepris par le village. Seules vingt-six autres plages au Canada possèdent déjà la désignation.

«Les touristes qui viennent ici sauront que la qualité de l’eau irréprochable et qu’ils peuvent se baigner en toute sécurité», dit-elle.

La plage sera d’ailleurs soumise à un examen annuel. «Chaque année, nous vérifions la qualité de l’eau et le dossier est soumis à un jury d’experts internationaux», explique Mme Scarfone.

Les gestionnaires de la plage Parlee de Shediac ont à leur tour entrepris des démarches pour se conformer à la certification. Kelsey Scarfone les rencontrera ce lundi pour en discuter.

La plage de l’Aboiteau restera ouverte jusqu’au 10 septembre.