Dieppe: opération policière d’envergure pour un pistolet en plastique

Le détachement Codiac de la GRC y est allé d’un vaste déploiement de policiers lourdement armés, au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Dieppe.

Des témoins ont rapporté avoir aperçu, vers 1h30, plusieurs policiers investir le secteur de la rue Kennedy et de l’avenue Acadie, équipés d’équipements de protection et munis d’armes de gros calibre.

Selon ce qu’a appris au départ l’Acadie Nouvelle, cette importante opération policière aurait mené à d’intenses recherches effectuées dans ce secteur commercial de la Ville de Dieppe.

Quelques personnes ont alors cru que les policiers étaient à la recherche d’un individu ayant été aperçu avec une arme à feu en sa possession.

«Les policiers répondaient à des appels signifiant qu’il y avait des cris et du grabuge provenant d’un immeuble de l’avenue Kennedy et qu’une personne était possiblement armée. En fait, c’était une simple chicane conjugale impliquant un pistolet jouet en plastique et de l’alcool. Une présumée victime s’est sauvée de l’appartement alors qu’un homme s’est rendu aux policiers sans condition», a expliqué le sergent Mathieu Roy, de la GRC.

«L’opération a duré environ 30 minutes, avant que les membres de la GRC ne rangent leurs carabines et retournent à l’intérieur de leurs véhicules de patrouille», a raconté un témoin qui était sur place.