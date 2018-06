Grande-Digue: de jeunes entrepreneurs se démènent pour leurs chiens

Des élèves de l’école Grande-Digue ne manquent pas d’idée pour financer leur projet de création d’un parc à chiens dans leur village.

L’équipe de l’entreprise scolaire GD Wouf avait prévu une foule d’activités canines ce dimanche.

Née il y a deux ans, la mini-entreprise se spécialise dans la fabrication d’accessoires pour animaux de compagnie. Les élèves confectionnent eux-mêmes des foulards, des laisses ainsi que des biscuits faits maison.

Ils ont d’ailleurs conclu un partenariat avec le géant Global Pet Food. Leurs produits sont en vente dans les magasins de Dieppe et Moncton de la chaîne. Tous les profits serviront à financer un parc pour chiens.

«Ce serait un endroit où on pourrait entraîner nos chiens, faire de nouvelles connaissances, faire de l’exercice, explique le jeune Alexis Bourque, agent de communication pour GD Wouf. On prévoit d’organiser des petits événements, des séances avec une photographe ou un dresseur.»

Les jeunes entrepreneurs espèrent amasser 20 000$ pour l’installation d’un parc à chiens. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Jérémy a bien profité de sa journée en compagnie de son chien Spot. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Entre deux annonces au micro, Alexis Bourque a pu passer du temps avec sa chienne Canelle. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Partie d’un petit groupe de passionnés de la couture, l’entreprise scolaire compte désormais 35 «employés».

«On a beaucoup avancé depuis nos débuts. On veut offrir un cadeau à notre communauté et laisser notre marque à Grande-Digue», ajoute l’élève de 8e année avec une certaine assurance.

L’équipe a finalement eu l’idée d’organiser une «Expo-Chien», avec l’objectif d’amasser davantage de dons. Vétérinaire, dresseurs, toiletteurs, les entrepreneurs en herbe ont fait appel à plusieurs professionnels pour donner de l’envergure à leur événement.

Ann McClean, habituée des compétitions canines, est venue animer un parcours d’agilité. Son chien Loki a été entraîné à slalomer, à passer à travers un tunnel avant de sauter par-dessus un obstacle et de traverser une passerelle de bois d’un bout à l’autre.

Un peu plus loin, Shelley Hunter a prodigué ses conseils de dressage aux nouveaux maîtres. Cette professionnelle du comportement canin enseigne des méthodes de renforcement positif et organise des ateliers de zoothérapie auprès des jeunes.

Chasse aux biscuits, concours de photos, défilé de mode, les élèves ont tout organisé de A à Z.

«Ça a pris beaucoup de préparation mais on est fier d’être arrivé là», souffle Alexis Bourque.

L’enseignante Ginette Bourque les a accompagnés dans cette aventure. Elle observe que le projet les a amenés à développer de multiples compétences. Les jeunes ont dû promouvoir leur événement, contacter des commerces, gérer une équipe, établir un budget…

«On fait plus que l’on pourrait en faire dans une salle de classe. Les jeunes sont responsables, ils développent la collaboration, se prennent en main et deviennent des petits gestionnaires», souligne Mme Bourque.

«Les mathématiqus deviennent signifiantes, le français devient signifiant… On n’a plus besoin de les forcer à écrire, ils ont une raison de le faire et ils veulent que leur lettre soit parfaite!»

L’enseignante se dit impressionnée par le dynamisme et la maturité dont font preuve ses élèves.

«Tout vient d’eux autres, nous les enseignants on essaie de suivre leurs idées folles et de les aider à les réaliser.»

Au cours des prochains jours, l’équipe de GD Wouf rencontrera des propriétaires de terrain dans l’espoir de trouver un lieu où installer leur parc.