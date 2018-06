Campbellton: l’absence de pompier permanent à la caserne jette de l’huile sur le feu

Il n’y avait pas de pompier permanent en poste à la caserne de Campbellton durant le week-end, une situation rare, qui ne s’était pas produite depuis longtemps.

Dimanche, il n’y avait pas de pompier sur le quart de travail de 7h à 17h, le sapeur qui devait être en service étant malade. La Ville a tenté de le remplacer en interpellant ses confrères, mais tous ont répondu par la négative, indiquant avoir d’autres engagements.

Questionné sur cette situation, le chef de la brigade des incendies de Campbellton a transmis notre demande à la Ville.

«Puisque nous n’avions personne en appel, le chef pompier s’est rendu disponible our le quart de travail. Nous avions aussi le chef pompier adjoint et les membres de la brigade d’incendie en appel, comme à l’habitude», explique Manon Cloutier, directrice générale de la municipalité.

Afin d’aider à la couverture de la ville, Campbellton a demandé à sa voisine, Atholville, de se tenir prête à intervenir en cas de besoin.

Selon Mme Cloutier, cette situation est exceptionnelle et ne devrait pas se répéter souvent, soit seulement en cas de maladie ou si personne n’est disponible pour être en appel.

Afin que la situation ne survienne plus, les pompiers bénévoles ne pourraient-ils pas prendre le relais et couvrir en l’absence de temps plein? Pas selon les termes de l’entente syndicale actuelle soutient Mme Cloutier.

«Mais si on obtenait le droit d’utiliser des membres de la brigade, il faudrait offrir une formation additionnelle », ajoute-t-elle.

Mécontentement populaire

Cette situation arrive pratiquement au même moment où le syndicat qui représente les pompiers de Campbellton dénonce la décision de la Ville de rationaliser le service. Les pompiers permanents ayant de passé de huit à cinq au cours des dernières années.

Sur les médias sociaux, la décision de fermer la caserne a causé un tollé de protestations, plusieurs citoyens déplorant que l’on fasse passer les intérêts économiques de la municipalité avant la sécurité des citoyens. Certains y voient en effet un effet collatéral de la décision de la Ville de ne pas remplacer les postes vacants.

Dans un message publié sur les médias sociaux dimanche, la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, a voulu se faire rassurante auprès de ses citoyens. «Les services d’incendie sont disponibles aujourd’hui (dimanche). Nous avons une brigade compétente et dédiée, un excellent chef pompier et un adjoint expérimenté qui répondront dans l’éventualité d’une alarme d’incendie», a-t-elle écrit.

Restructuration

À la Ville, on admet être en mode restructuration. On souligne par contre que le présent exercice n’inclut pas de mise à pied (bien que certains postes n’aient pas été comblés).

«Il faut comprendre que la population de Campbellton continue de diminuer. Il faut adapter nos modèles opérationnels et nos services à notre réalité financière et démographique», soutient Mme Cloutier, estimant au passage qu’il faut donner aux pompiers et aux membres de la brigade le temps de s’adapter aux nouvelles façons de faire.

Dans son énoncé, le conseil municipal de Campbellton dit «travailler fort à maintenir un département d’incendie avec pompiers à plein temps», et que «plusieurs autres municipalités de notre grandeur ont des services d’incendie 100% pompiers volontaires».

Du déjà-vu

La situation qui se vit actuellement à Campbellton a un goût de déjà-vu dans la municipalité voisine de Dalhousie. Il y a dix ans, à la fermeture de la papetière AbitibiBowater, la brigade de la ville portuaire comptait un chef pompier et six pompiers à plein temps. Aujourd’hui, tous les postes permanents ont disparu. La brigade fonctionne avec un système sur appel.

«Je comprends très bien ce que vit Campbellton aujourd’hui, on est passé par là. On a restructuré notre brigade parce que nous n’avions plus les moyens de le faire fonctionner dans sa forme, on n’avait pas le choix. Et on est toujours en restructuration dans d’autres départements», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier, soulignant au passage que la nouvelle formule de sa brigade semble bien fonctionner.

«Nos villes ne sont plus ce qu’elles étaient et cette nouvelle réalité doit se refléter dans nos services. Il y a de la restructuration à faire, des coupures et même, dans certains cas, des fusions de services (à l’interne et avec nos voisins). On est rendu là, car Dalhousie et Campbellton sont parmi les deux villes les plus taxées au Nouveau-Brunswick. On ne peut pas en demander toujours plus à nos citoyens», dit le maire.