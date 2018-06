Camping: début de saison timide dans la région Chaleur

Cela fait quelques semaines que le Motel camping Haché à Nigadoo a ouvert ses portes. Malgré la présence des saisonniers, l’affluence des grands jours n’est pas encore là, et ce en raison du temps pluvieux et froid des derniers jours.

Le propriétaire du Motel camping Haché à Nigadoo, Aurèle St-Pierre mentionne être satisfait avec le taux d’occupation des saisonniers de son site de camping en ce début de saison. Il confie avoir 80 saisonniers contrairement à 59 l’année dernière.

«J’ai de la place pour 142 saisonniers ainsi que d’autres places pour les visiteurs de quelques jours. »

Toutefois, M. St-Pierre dit qu’il faut composer avec les caprices de la nature en ce début de saison.

«C’est sûr que nous avons des journées froides et pluvieuses, mais le printemps se termine le 21 juin. C’est en ce moment que le gros de la saison commence.Les saisonniers sont présents, mais c’est plaisant quand il fait beau.»

La mauvaise température ne décourage pas les campeurs

Malgré la mauvaise température, plusieurs campeurs saisonniers s’affairent à réaliser des petits travaux au niveau de leur véhicule récréatif ou chalet, indique M. St-Pierre.

Pour Édouard Haché, un campeur saisonnier depuis 23 ans au Motel camping Haché, le début de la saison n’est pas trop fameux.

«Il fait froid, mais on aime quand même le camping. Pendant une journée pluvieuse, je m’occupe comme je peux en faisant des petits travaux par ci et par là. On a pas trop à faire les journées de pluie à part relaxer.»

«On est une famille. On peut jouer à plusieurs activités à l’intérieur de la grange quand il pleut», d’ajouter M. Haché.

Daniel Basque de la région de Bathurst abonde dans le même sens en disant que le début de la saison est maussade contrairement à la même période l’année dernière.

«Cela fait quatre ans que je viens camper ici à Nigadoo. Il fait froid ces derniers jours. Je m’occupe comme je peux lors des journées pluvieuses. Cependant, on a plusieurs activités à l’intérieur de la grange et c’est plaisant.»

La mauvaise température joue beaucoup sur le moral d’un campeur, indique Jean Darveau, de la région de Beresford.

«Cela fait sept ans que je fais du camping, et cette année le début de la saison n’est pas fameux au niveau de la température. On ne peut pas faire grande chose lors d’une journée pluvieuse. J’espère que la météo sera plus clémente les prochains jours.»

De nouvelles infrastructures pour attirer de jeunes familles

Pour la prochaine année, M. St-Pierre prévoit l’aménagement d’un parc d’eau avec une glissade pour les enfants. Il confie vouloir attirer plus de jeunes familles avec ces nouvelles installations.

Le Motel camping Haché à Nigadoo qui a fait faillite a été racheté en 2017 par Aurèle St-Pierre.