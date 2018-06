Grande-Anse: Daniel Landry souhaite maintenant passer à autre chose

L’affaire opposant Daniel Landry et la municipalité de Grande-Anse est maintenant chose du passé. Le jeune entrepreneur de 30 ans a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. On lui reprochait de ne pas avoir respecté la politique d’urbanisme de la municipalité.

Daniel Landry a lancé son entreprise de déneigement, d’ensablement et de transport de terre à Grande-Anse, au printemps 2016, dans un ancien garage du gouvernement provincial, situé à l’arrière de l’édifice municipal.

Une année plus tard, il a été poursuivi par la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, au nom de la municipalité de Grande-Anse, pour ne pas avoir respecté certains règlements urbains.

Grande-Anse souhaitait qu’il déplace l’entrée de son entreprise et qu’il rende opaque sa clôture pour qu’il soit conforme aux règlements municipaux.

Les changements avaient aussi pour but de limiter les nuisances auprès du voisinage, qui se plaignait du bruit et de la poussière.

Au départ, Daniel Landry s’opposait à ces demandes, principalement pour des raisons financières, mais lundi, il a changé d’avis. Il a plaidé coupable aux accusations.

Il a fait la promesse devant un juge de la Cour provinciale de Caraquet de s’y conformer. En fait, il a déjà entrepris les démarches nécessaires pour y arriver.

«L’entrée est déjà faite et on a déjà commencé à rendre la clôture opaque. Elle est complétée à environ 50%. J’ai commencé l’an dernier, mais on a eu des problèmes techniques à cause du vent. Alors, il a fallu penser à une nouvelle stratégie pour que la clôture tienne en place», a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle.

Il devra aussi payer une amende de 240$, et ce, dans un délai de 90 jours. L’entrepreneur a hâte de tourner la page sur cette affaire.

«Je veux passer à autre chose.»