Ivan Robichaud à la Cour du Banc de la Reine

L’avocat acadien Ivan Robichaud a été nommé juge à la Cour du Banc de la Reine, division de première instance, à Bathurst. Il remplace le juge J.A.R. Léger, qui a choisi de devenir juge surnuméraire.

M. Robichaud est associé du cabinet Robichaud Guignard Gauvin à Shippagan.

Il a obtenu un baccalauréat en gestion des pêches au campus de Shippagan de l’Université de Moncton, suivi d’un baccalauréat en droit du campus de Moncton de la même université en 1986. Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick l’année suivante, puis il est retourné à Shippagan, sa ville natale, où il a exercé durant toute sa carrière juridique. Il a été nommé conseiller de la reine en 2005.

Le juge Robichaud estime qu’il est essentiel de s’engager bénévolement dans sa communauté. Il a donc présidé la Chambre de Commerce de Shippagan, le Club Lions de la ville ainsi que la Société historique Nicolas-Denys, en plus de siéger au Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton (la première fois lorsqu’il était représentant étudiant, puis plus récemment comme gouverneur), au conseil d’administration de l’Hôpital de Lamèque et de Succès jeunesse Péninsule acadienne.