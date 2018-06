Le N.-B. investira plus de trois millions $ dans les routes de Beresford

Le gouvernement provincial prévoit investir plus de trois millions de dollars dans des travaux d’asphaltage et d’application d’un enduit superficiel dans la région de Beresford, dans le cadre de son budget d’immobilisations 2018-2019.

Dans le cadre du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités, le gouvernement provincial et la Ville de Beresford financent des travaux relatifs aux égouts pluviaux, aux bordures et aux caniveaux sur un tronçon de 800 mètres de la route 134, et ce, à partir de la rue des Chalets jusqu’à la rue Martin.

Il est également prévu qu’un enduit superficiel sera également appliqué sur certains tronçons des routes Cedar, Crestview, Maple, chemin Pine, chemin Sunview, chemin Thériault, chemin Timberland, avenue Viateur et allée West.

«Pour veiller à ce que notre économie continue de progresser, nous devons nous assurer d’entretenir et d’améliorer nos routes et nos ponts. Votre gouvernement travaille avec acharnement pour que notre infrastructure de transport demeure sécuritaire pour tous les Néo-Brunswickois», a déclaré le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny.

Pour le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, la contribution financière du Nouveau-Brunswick permettra de continuer les travaux qui ont débuté l’année dernière sur la route 134. Pour réaliser ces travaux, la Ville déboursera plus de 250 000$. Selon le maire Grant, sa municipalité est en bonne situation financière.

«La situation financière de la Ville permet de réaliser différents projets en partenariat avec le gouvernement provincial. C’est la troisième fois que la municipalité reçoit un financement de la province et cela a permis de réaliser des travaux sur 1,5 km de la route 134. On espère que les travaux vont se poursuivre jusqu’à Beresford Nord dans les prochaines années.»

D’importants travaux routiers seront effectués à Beresford, cet été. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Revitaliser la route 134

La fin des travaux, qui est prévue à la fin du mois d’août, permettra de revitaliser la rue principale, indique le maire Grant.

«La revitalisation de la route 134 est importante pour le conseil. C’est pour cela que la Ville va aménager les trottoirs sur la route 134. On a plusieurs piétons qui utilisent les trottoirs pour se rendre sur la passerelle, le long de la plage. C’est important de réaliser ces travaux pour la sécurité des citoyens.»

Le maire Grant demande de la patience aux automobilistes durant les travaux.

«On sait que la saison estivale débutera bientôt, mais on est obligé de faire ces travaux routiers. On demande aux gens d’être prudents et patients», de conclure le maire de Beresford, Jean-Guy Grant.