Loto: près de 100 000$ remportés à Moncton

Un billet de loterie valant 64 900$ a été vendu dans une succursale de Moncton, ce week-end. Un deuxième billet gagnant, d’une somme de 25 649$, a aussi été vendu dans la région.

Le gros lot de presque 65 000 $ a été gagné lors du tirage de samedi de l’Atlantique 49. Le billet chanceux contient cinq des six numéros du tirage principal, en plus du numéro complémentaire. Les numéros en question sont 05, 07, 08, 20, 28 et 31, et le numéro complémentaire est 21.

Le deuxième prix, celui de plus de 25 000$, est le gagnant du lot garanti de l’Atlantique 49. La combinaison gagnante est A5203910-01.

Le prix principal de l’Atlantique 49, une somme de 1 million $, n’a pas été gagné. Celui de la Lotto 6-49, une cagnotte de 7 millions $, a été gagné en Ontario.

Le prix principal de la Lotto Max de vendredi soir, un montant de 35 millions $, n’a pas été remporté.