Saisie de drogues sur la Transcanadienne

Des accusation ont été portées contre un homme de Terre-Neuve-et-Labrador après un contrôle routier effectué sur la Transcanadienne, près de Fredericton.

Jeudi, avec l’aide de membres du District de l’Ouest de la GRC et de la Section des chiens policiers de la Force policière de Fredericton, le Groupe tactique de la sécurité routière de la GRC a arrêté un homme âgé de 53 ans.

Les policiers ont intercepté le véhicule sur la Transcanadienne, près de la sortie de la promenade Deerwood, aux limites de Fredericton, pour une infraction au code de la route.

Dans le cadre de l’intervention, les policiers ont trouvé des sacs de marijuana et de haschisch dans le véhicule, ainsi qu’un sac contenant une substance inconnue.

Edward Woolridge, de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, a comparu en cour provinciale à Fredericton, le 15 juin, et a été accusé de possession de marijuana dans le but d’en faire le trafic et de possession de résine de cannabis dans le but d’en faire le trafic.

Il demeurera en garde à vue jusqu’à sa prochaine comparution en cour, le 19 juin, à 10 h.