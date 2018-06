Le sentier de la vallée Wolastoq s’ajoute aux sentiers Prestige

Après le sentier Madawaska à Edmundston, voilà que le gouvernement provincial reconnaît le sentier de la vallée Wolastoq comme l’un des 11 sentiers Prestige mis en valeur depuis peu à travers le Nouveau-Brunswick.

D’une longueur de 100 km, le sentier longe le fleuve Saint-Jean et un agréable paysage se situant entre les municipalités de Woodstock et de Grand-Sault.

«Investir dans les sentiers Prestige rehaussera le profil du Nouveau-Brunswick en tant que destination internationale de choix. Ils serviront également à bâtir une infrastructure communautaire dans les villages et petites villes de la province, tout en contribuant à un mode de vie sain et actif», a déclaré par voie de communiqué le nouveau ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Andrew Harvey.

«Nous sommes très heureux de l’annonce du ministre Harvey», a pour sa part indiqué Carolyn McKay, du conseil d’administration du Sentier transcanadien.

Si l’annonce a de quoi en satisfaire plusieurs, elle laisse tout de même perplexes certains adeptes de randonnées à pied ou à vélo.

«C’est certain que le paysage entre Grand-Sault et Woodstock est magnifique, mais le gouvernement aurait du investir dans un tracé entre Grand-Sault et Edmundston, une fois de plus les francophones sont désavantagés par rapport au reste de la province», a affirmé Paul Plourde, un adepte de la marche et du vélo et qui a trois fois fais le tour de la terre en marchant à pied depuis sa résidence de Grand-Sault. -SL