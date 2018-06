Les dirigeants de l’usine nauséabonde demandent une deuxième chance

Un porte-parole d’Omera Shells, l’usine de séchage de coquilles de fruits de mer située près de l’école primaire de Richibucto, demande aux citoyens locaux de donner la chance au coureur. Il assure que les mesures prises depuis l’an dernier ont permis de réduire les odeurs de presque 90% et que d’autres améliorations arriveront dans les prochains mois.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année 2017 ne s’est pas déroulée comme l’avaient prévu les dirigeants d’Omera Shells. Divers problèmes techniques ont retardé le lancement de l’usine et, une fois opérationnelle, les gérants n’étaient pas en mesure de maîtriser les odeurs nauséabondes produites.

L’équipe de direction était résolue à corriger la situation dès 2018. Ils ont donc mis une fin prématurée à leur production et ont mis l’épaule à la roue durant l’automne et l’hiver, afin d’améliorer leur système.

Après avoir investi plusieurs milliers de dollars et avoir apporté des changements à leur processus de production, ils ont enfin pu procéder à la phase de tests nocturnes, la semaine dernière.

L’élimination des odeurs émises dans le processus de séchage des coquilles était à la hauteur des attentes. Les vapeurs émanant de la cheminée sont presque inodores.

«C’est très minime. On a éliminé de 80% à 90% des odeurs. Sur le site, il y aura une petite senteur ou aucune. L’an dernier, on ne pouvait presque pas respirer dans la ville de Richibucto. C’est une vraie amélioration», explique le porte-parole Fernand Gaudet.

L’autre source importante d’odeurs, les coquilles de homard ou de crabe placées dans un hangar de réception jusqu’à la transformation, devait être éliminée puisque l’attente entre la livraison et le séchage sera réduit.

Un problème malodorant

L’usine s’est cependant heurtée à un obstacle à ce chapitre la semaine dernière. Quand une pièce d’équipement est tombée en panne, les employés ont dû garder une cargaison de coquillages dans la salle de réception plus longtemps que prévu. Les odeurs se sont échappées de l’établissement.

Les conditions météorologiques étaient les pires possible: la basse pression a gardé les vapeurs près du sol et le vent les a poussés vers l’école Soleil-Levant, située à environ 200 mètres de l’usine.

«Si on mange du homard, sur la table au souper la coquille sent bon. Mais si on le laisse là, le lendemain matin ou le lendemain midi, ça pue. Quand tu en as en grande concentration, ça se multiplie.»

Omera Shells doit éventuellement avoir un système de réfrigération qui permettra de conserver les coquilles plus longtemps en attendant la transformation. Un tel système coûte cependant près d’un demi-million de dollars.

D’ici là, les gérants ont l’intention de transporter les coquilles vieillissantes dans un site d’enfouissement, si jamais il y avait un bris mécanique majeur qui empêche la transformation pendant plusieurs jours.

Outre le hic de la semaine dernière, les cinq autres journées de tests se sont déroulées sans problème, assure M. Gaudet. L’usine prévoit lancer une phase de production légère vendredi. Le nombre d’employés passera ainsi de 11 à 20. Si tout se déroule comme prévu, de 40 à 50 employés travailleront à l’usine d’ici quelques semaines.

Les dirigeants d’Omera Shells veulent cependant s’assurer qu’ils maîtrisent bien les odeurs avant de hausser la production.

«On veut marcher avant de courir. On tient toujours en considération les senteurs. J’espère que le public nous donnera la chance de marcher un peu et de corriger ce qui doit être corrigé. On demande aux gens d’être patient.»

Des voisins impatients

La production reprend à Omera Shells. Les plaintes des voisins quant aux odeurs nauséabondes aussi.

L’usine a même reçu la visite d’un agent du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du N.-B., la semaine dernière, après que la direction de l’école Soleil-Levant, située à 200 mètres, ait logé une plainte.

Le maire, Roger Doiron, a visité le site de l’ancienne distillerie Morgan avant le début de sa production, il y a environ deux semaines. Tout en reconnaissant que l’équipe d’Omera Shells a travaillé fort pour corriger les problèmes du passé, il veut s’assurer que l’usine ne nuise pas à la qualité de vie dans le secteur.

«C’est comme je leur ai déjà dit: on est intéressé à ce que vous puissiez créer des emplois, mais pas à n’importe quel prix. On ne va pas négliger la qualité de vie des gens s’ils ne sont pas capables de contrôler les odeurs nauséabondes qui sortent de là.»

Lundi soir, le quartier a été envahi d’une odeur de désinfectant, selon un citoyen de Richibucto, Yvon Bélanger: une «senteur qui prend à la gorge et nous force à nous dérhumer».

Selon lui, la situation est telle que les odeurs nauséabondes sont présentes même quand la production n’est pas en cours.

«Étant donné que nous sommes à proximité de l’établissement (environ 250 mètres), on sent l’odeur venant de l’usine infectée, et ce, même s’il n’y a pas d’activités. On dirait que la senteur est incrustée dans les murs de ciment et le sous-bois, situé près de l’usine», illustre-t-il.

M. Bélanger mentionne que deux de ses voisins ont mis leur maison à vendre et qu’il sera probablement «le prochain à mettre sa maison à vendre».

Un autre citoyen du secteur, Vincent Guimond, a partagé une vidéo de l’usine sur Facebook en invitant ses amis à porter plainte au maire.