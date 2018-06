CCNB: 1120 diplômes cette année

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick décernera 1120 diplômes cette année.

Le coup d’envoi des cérémonies de fin d’études des cinq campus du CCNB sera donné jeudi après-midi à Campbellton (13h). Les finissants seront honorés en soirée dans la Péninsule

acadienne, plus précisément à Shippagan (18h30), tandis que les certificats et les diplômes seront remis à Bathurst (13h) et Edmundston (19h30) vendredi. Pour leur part, les finissants de Dieppe monteront sur la scène samedi après-midi (13h).

Parmi les 1 120 finissants, plus de 120 sont des étudiants internationaux, a fait savoir la direction du CCNB.

Membres du Conseil des gouverneurs, dignitaires, membres du personnel des campus, invités spéciaux,

parents et amis se joignent annuellement à l’équipe de direction du CCNB pour célébrer le courage, la

détermination et le succès des diplômés qui pourront bientôt dire mission accomplie.

La PDG du CCNB, Liane Roy, participera à toutes les cérémonies et elle livrera un discours afin d’inspirer et de motiver les finissants qui feront bientôt leur entrée sur le marché du travail ou qui choisiront de poursuivre leurs études au CCNB ou ailleurs.

«Les cérémonies de fin d’études sont toujours très spéciales pour toutes nos communautés collégiales. Les finissants sont récompensés pour leurs efforts et ils ont la chance de célébrer leurs accomplissements avec leurs amis et les membres de leurs familles.

Le taux d’embauche des diplômés du CCNB est de 88%, dont 94% travaillent

au Nouveau-Brunswick, selon l’établissement.