Sud-Est: huit ans de prison pour un trafiquant de drogues

Après avoir plaidé coupables à de multiples accusations, un homme de 35 ans, de Grand-Barachois, a été condamné à une peine de prison, et une femme de 31 ans, de Grand-Barachois, a été condamnée à deux ans de probation.

Randy Scopie a plaidé coupable aux accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession d’oxycodone dans le but d’en faire le trafic, de possession de marijuana dans le but d’en faire le trafic, de possession de haschisch dans le but d’en faire le trafic, de possession de produits de la criminalité, de possession d’une arme à autorisation restreinte et de possession d’une arme à autorisation restreinte sous le coup d’une interdiction.

Mardi, il a comparu en cour provinciale à Moncton et a été condamné à huit ans et trois mois de prison. Plus de 95 000$ ont été saisis, puis remis à la Couronne à titre de produits de la criminalité.

La cour a interdit à Randy Scopie de posséder une arme à feu pour le restant de ses jours. Il devra aussi soumettre un échantillon d’ADN au tribunal.

De son côté, Jenny Clements a plaidé coupable à des accusations de possession de marijuana dans le but d’en faire le trafic et de possession de résine de cannabis dans le but d’en faire le trafic.

Mardi, elle a elle aussi comparu en cour provinciale à Moncton et a été condamnée à deux ans de probation.

L’homme et la femme ont été arrêtés le 11 décembre 2017 à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence de Grand-Barachois.

Le Groupe de la réduction de la criminalité du Détachement de Shediac de la GRC a saisi une importante quantité de cocaïne, d’oxycodone, de méthamphétamine, d’hydromorphone, de marijuana et de résine de marijuana, ainsi qu’une somme d’argent, une arme à impulsions et une arbalète.