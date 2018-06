Bathurst: un véhicule volé termine sa course sur le toit

La police de Bathurst affirme avoir arrêté ce matin le conducteur qui a pris la fuite après un accident sur le pont Causeway, tôt ce jeudi matin.

Le gendarme Jeff Chiasson, de la Force policière de Bathurst, fait savoir que vers 7h34, son service a répondu à une plainte qu’un véhicule s’est renversé sur la rue Queen. Après l’accident qui a impliqué un seul véhicule, le conducteur a fui les lieux. Selon le gendarme Chiasson, le véhicule en cause avait été volé et a été saisi dans le cadre de l’enquête.

«Il a été déterminé que le véhicule en cause avait été volé et a été saisi dans le cadre de l’enquête. Un homme âgé de 30 ans résidant dans la région de Bathurst a par la suite été identifié et arrêté.»

L’enquête est en cours et des accusations criminelles seront portées vendredi devant la cour provinciale.